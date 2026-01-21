Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ: «Έσπασε» τη σιωπή του μετά τις φήμες για σχέσεις με άνδρες και γυναίκες

Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ απάντησε στις μακροχρόνιες εικασίες σχετικά με τη σεξουαλικότητά του, αναφορικά με σχόλια που προκάλεσαν έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το περασμένο έτος.

Ο ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους του στις σειρές «Big Little Lies», «Succession» και «True Blood», μίλησε ανοιχτά σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό «Variety», ξεκαθαρίζοντας ότι ποτέ δεν είχε πρόθεση να αποκαλύψει προσωπικές πτυχές της ζωής του.

Οι φήμες ξεκίνησαν μετά την εμφάνισή του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης, κατά την προώθηση της ταινίας «Pillion», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Φεβρουαρίου.

Οι δηλώσεις που παρερμηνεύτηκαν

Στην ταινία, ο Σκάρσγκορντ ενσαρκώνει τον κυρίαρχο σύντροφο σε μια ομοφυλοφιλική σχέση. Όταν ρωτήθηκε ποια στοιχεία της προσωπικής του ζωής αξιοποίησε για τον ρόλο, απάντησε ότι το παρελθόν του δεν είχε σημασία, αναφέροντας πως έχει παιδί και ότι δεν θεωρεί σημαντικό το με ποιον έχει υπάρξει στο παρελθόν, άντρες ή γυναίκες.

Τα σχόλια αυτά ερμηνεύτηκαν από πολλούς ως «coming out» του ηθοποιού ως αμφιφυλόφιλου. Ωστόσο, στη συνέντευξή του στο «Variety» ξεκαθάρισε ότι δεν επρόκειτο για σκόπιμη δήλωση. Όπως εξήγησε, πιθανότατα προσπαθούσε να απομακρύνει την προσοχή από τον ίδιο και να τη στρέψει στην ιστορία και στους χαρακτήρες της ταινίας, καθώς και στη σημασία της αυθεντικής αφήγησης.

Στην ίδια συνέντευξη, ο διάσημος ηθοποιός δήλωσε ότι δεν αγοράζει συχνά ρούχα, δεν θεωρεί τον εαυτό του καταναλωτή μόδας και δεν ξοδεύει χρήματα σε ακριβά brands, αν και εκτιμά ιδιαίτερα τη δημιουργικότητα της μόδας.

Ο ηθοποιός έχει εδώ και χρόνια ταυτιστεί με ρόλους που εξερευνούν τη σεξουαλική ρευστότητα και την queer ταυτότητα, με πιο χαρακτηριστικό τον Έρικ Νόρθμαν στο «True Blood». Το 2016 είχε αστειευτεί για τα φιλιά του στην οθόνη, δηλώνοντας πως ο Ράιαν Κουάντεν αποδείχθηκε «εντυπωσιακά καλός στο φιλί», αναφερόμενος σε κοινή τους σκηνή.

Κάννες, προσωπικές στιγμές και οικογενειακές αναφορές

Πρόσφατα, ο Σκάρσγκορντ βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών 2025, όταν το «Pillion» απέσπασε επτά λεπτά όρθιου χειροκροτήματος. Για να γιορτάσει τη στιγμή, αγκάλιασε και φίλησε τον συνάδελφό του Πέδρο Πασκάλ στο μάγουλο, μπροστά στις κάμερες.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο «Pride Source», είχε μιλήσει για τον ομοφυλόφιλο θείο και νονό του, εξηγώντας πως η σεξουαλική διαφορετικότητα ήταν πάντα κάτι απολύτως φυσικό στη ζωή του. Περιέγραψε τον θείο του ως τον πιο μοντέρνο και «κουλ» άνθρωπο στην οικογένεια, ένα πρότυπο που θαύμαζε από παιδί. Όπως δήλωσε, ποτέ δεν μπόρεσε να κατανοήσει πώς η ομοφυλοφιλία θα μπορούσε να αποτελεί προσβολή, καθώς για εκείνον συνδεόταν με έναν από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους της ζωής του.

