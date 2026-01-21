Συνεχίζεται η απεργία των αυτοκινητιστών ταξί για δεύτερη μέρα, στο πλαίσιο της νέας 48ωρης απεργίας που ξεκίνησε χθες, όπως είχαν προαναγγείλει μετά την ολοκλήρωση της τριήμερης απεργίας της προηγούμενης εβδομάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).
Χωρίς ταξί θα είναι σήμερα και η Θεσσαλονίκη, καθώς το Σωματείο Ταξί Θεσσαλονίκης αποφάσισε 24ωρη απεργία μέχρι της 05:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης.
Η κινητοποίηση έχει ξεκινήσει από τις 6:00 το πρωί της Τρίτης και θα ολοκληρωθεί στις 6:00 το πρωί της Πέμπτης.
- Λαμία: Αποχωρούν τα τρακτέρ από την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας - Τι αποφάσισαν οι αγρότες
- Από τα Χριστούγεννα 2.000 πολίτες στο πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας - Θα λάβουν δωρεάν φάρμακα
- Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας: Οι νουθεσίες και οι απειλές των Μυστικών Υπηρεσιών της Ρωσίας θα πρέπει να έχουν άλλον αποδέκτη
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.