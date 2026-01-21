Συνεχίζεται η απεργία των αυτοκινητιστών ταξί για δεύτερη μέρα, στο πλαίσιο της νέας 48ωρης απεργίας που ξεκίνησε χθες, όπως είχαν προαναγγείλει μετά την ολοκλήρωση της τριήμερης απεργίας της προηγούμενης εβδομάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Χωρίς ταξί θα είναι σήμερα και η Θεσσαλονίκη, καθώς το Σωματείο Ταξί Θεσσαλονίκης αποφάσισε 24ωρη απεργία μέχρι της 05:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Η κινητοποίηση έχει ξεκινήσει από τις 6:00 το πρωί της Τρίτης και θα ολοκληρωθεί στις 6:00 το πρωί της Πέμπτης.

Πηγή: skai.gr

