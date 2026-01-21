Με γεμάτο οπλοστάσιο, σημαντικές επιστροφές και ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα, ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για τη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά της Τούμπας απέναντι στην Μπέτις, στο πλαίσιο της προτελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει μπροστά του ένα από τα πιο κομβικά παιχνίδια της φετινής ευρωπαϊκής πορείας και το πλάνο της ομάδας χτίζεται πάνω σε επιστροφές που αλλάζουν ουσιαστικά τα δεδομένα σε σχέση με το πρόσφατο παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στον ΟΦΗ. Στόχος του Ρουμάνου τεχνικού είναι ο έλεγχος του ρυθμού και η ισορροπία σε όλες τις γραμμές, στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα για να έρθει το αποτέλεσμα που θα διατηρήσει ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης.

Στην ενδεκάδα αναμένεται να επιστρέψουν παίκτες που προσφέρουν ένταση, ποιότητα και συνοχή. Η παρουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη για την αυριανή αναμέτρηση στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο διεθνής μεσοεπιθετικός έμεινε χθες εκτός προπόνησης και πλέον η συμμετοχή του κόντρα στους «βερδιμπλάνκος» το βράδυ της Πέμπτης, θεωρείται πλέον απίθανη.

προσθέτει δημιουργία και απρόβλεπτο στοιχείο πίσω από την επίθεση, με τον νεαρό μεσοεπιθετικό να αποτελεί βασικό κομμάτι στο πλάνο για γρήγορες μεταβάσεις και παιχνίδι ανάμεσα στις γραμμές.

Στην άμυνα, ο Μπάμπα επανέρχεται στο αριστερό άκρο, δίνοντας ταχύτητα και επιθετικό βάθος, ενώ ο Τόμας Κεντζιόρα ανεβάζει επίπεδο τη δεξιά πλευρά τόσο αμυντικά όσο και στο build up. Στον άξονα, η εμπειρία και η καθαρή σκέψη του Μαγκομέντ Οζντόεφ θεωρούνται καθοριστικές για τη διαχείριση του ρυθμού απέναντι σε μια ομάδα που θα επιδιώξει να «παγώσει» το παιχνίδι.

Επιθετικά, η επιστροφή του Αντρίγια Ζίβκοβιτς προσφέρει ποιότητα στα άκρα και σωστή συνεργασία στο ένας εναντίον ενός, στοιχεία που μπορούν να δημιουργήσουν ρήγματα στην άμυνα της Μπέτις. Παράλληλα, υπάρχει ετοιμότητα και για τον Σουαλιό Μεϊτέ, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από την αρχή είτε ως λύση από τον πάγκο, ανάλογα με τις ανάγκες της αναμέτρησης.

Με μοναδικές απουσίες τους Γιρί Παβλένκα και Λούκα Ιβανούσετς, ο ΠΑΟΚ μπαίνει στο ματς με γεμάτο ρόστερ, ένταση και την Τούμπα στο πλευρό του. Το ζητούμενο είναι ξεκάθαρο: πίεση ψηλά, έλεγχος του ρυθμού και εκμετάλλευση κάθε δυνατής στιγμής απέναντι στην Μπέτις, με φόντο την ευρωπαϊκή συνέχεια.

