Πέντε μαθήματα από τα drones του Πούτιν στην Πολωνία

Του Marc Champion*

Υπάρχουν τουλάχιστον πέντε μαθήματα που η Ευρώπη και οι ΗΠΑ πρέπει να αντλήσουν από την άνευ προηγουμένου απόφαση της Ρωσίας να εκτοξεύσει drones στην Πολωνία, στο πλαίσιο μιας ακόμη μαζικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Όλα αυτά απαιτούν είτε άμεση αντίδραση είτε επανεκτίμηση.

Πρώτο και πιο σημαντικό μάθημα: Κανείς δεν πρέπει στο μέλλον να απορρίπτει ως γελοία την ιδέα ότι η Ρωσία - που πολεμάει τόσο σκληρά στην Ουκρανία - θα μπορούσε ποτέ να επιτεθεί σε ένα μέλος του ΝΑΤΟ. Μόλις το έκανε, παρά τη δήλωση του ρωσικού Υπουργείου Άμυνας την Τετάρτη ότι δεν είχε καμία πρόθεση να χτυπήσει στόχους στην Πολωνία. Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, 19 drones εισέβαλαν στον πολωνικό εναέριο χώρο, κάτι που αρκεί για να καταστεί σαφές ότι επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια και για να επικαλεστεί η Πολωνία το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το οποίο οι σύμμαχοι καλούνται σε διαβουλεύσεις όταν ένα μέλος της συμμαχίας απειλείται.

Σύμφωνα με τον Fabian Hinz, του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών του Λονδίνου, η ανάλυση των μέχρι στιγμής διαθέσιμων καταρριφθέντων drones δείχνει ότι ήταν μοντέλα Gerberas, ένα φθηνό μοντέλο drone που σχεδιάστηκε για τον ρωσικό στρατό στην Κίνα. Αυτά έχουν πολλαπλούς ρόλους, είτε για επίθεση είτε για αντιπερισπασμό. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία από τα drones που έχουν αναπτυχθεί είναι ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει καταστήσει σαφές από την αρχή του πολέμου ότι θεωρεί την επέκταση της δυτικής συμμαχίας με την ένταξη των χωρών του πρώην σοβιετικού μπλοκ ως μέρος της «βασικής αιτίας» πίσω από την απόφασή του να εισβάλει σε ένα γειτονικό κράτος. Εάν το ΝΑΤΟ δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του, θα συνεχίσει να ασκεί πίεση, όχι επειδή φοβάται εισβολή από τη Δύση, αλλά επειδή η συμμαχία περιορίζει τη σφαίρα επιρροής που είναι αποφασισμένος να ξαναχτίσει για τη Μόσχα.

Δεύτερον, η επίθεση αναδεικνύει το προφανές γεγονός ότι η Ουκρανία είναι η πρώτη και καλύτερη γραμμή άμυνας της Ευρώπης ενάντια σε μια εκδικητική, ρεβιζιονιστική Ρωσία.

Ας σκεφτούμε για μια στιγμή την ιδέα ότι ο Πούτιν θα πετύχει τελικά τους στόχους του στην Ουκρανία, καταλαμβάνοντας όλα τα εδάφη από την Οδησσό στο νότο έως το Σούμι στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, επιβάλλοντας παράλληλα και μια αλλαγή καθεστώτος στο Κίεβο, που θα φέρει στην εξουσία μια κυβέρνηση φιλική προς τη Μόσχα, η οποία θα αναλάβει τη διακυβέρνηση των εδαφών που θα απομένουν στη χώρα πέρα από τον ποταμό Δνείπερο. Η περίπτωση της Λευκορωσίας δείχνει σαφώς ότι ο Πούτιν δεν χρειάζεται να καταλάβει μια χώρα για να τοποθετήσει εκεί τους πυραύλους, τα στρατεύματά του και τα αμυντικά του συστήματα. Οι εισβολές με drones, που εκτοξεύονται από πολύ μικρότερη απόσταση - και έτσι με λιγότερο χρόνο για να αντιδράσουν οι άμυνες του ΝΑΤΟ - θα ήταν μόνο ένα από τα πολλά διαθέσιμα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του για περαιτέρω προσπάθειες αποσταθεροποίησης.

Τρίτον, όπως έγραψε ο Phillips O'Brien, ειδικός σε θέματα αεροπορικής ισχύος και καθηγητής στρατηγικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο St. Andrews της Σκωτίας, η εξάρτηση του ΝΑΤΟ από μια σειρά ακριβών αεροσκαφών και πυραύλων για να καταρρίψει μόνο μερικά από τα ρωσικά drones που εισέβαλαν στον πολωνικό εναέριο χώρο δείχνει πόσο απροετοίμαστη παραμένει η άμυνα της συμμαχίας μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στη γειτονική χώρα. «Ο Θεός να τους βοηθήσει αν βρεθούν αντιμέτωποι με 600 UAV και πυραύλους σε μια μόνο νύχτα», όπως συμβαίνει συνήθως στην Ουκρανία, ανέφερε.

Τώρα αναρωτηθείτε αν - έχοντας αναδιαμορφώσει την οικονομία της Ρωσίας για τον πόλεμο και έχοντας διαπιστώσει τα όρια της βούλησης και της ικανότητας της Ευρώπης να αντισταθεί - ο Πούτιν, ο οποίος ήταν πρόθυμος να εισβάλει σε μια χώρα μεγέθους της Γαλλίας με μια δύναμη που αποτελεί ένα κλάσμα του μεγέθους που διαθέτει σήμερα στην Ουκρανία, θα άφηνε να περάσει ανεκμετάλλευτη η ευκαιρία να χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία.

Ένα τέταρτο μάθημα είναι ότι αυτός ο πόλεμος έδειξε ότι ο Πούτιν δεν χρειάζεται να εισβάλει σε μια χώρα για να της επιτεθεί. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω κυβερνοεπιθέσεων και σαμποτάζ, ή με πυραύλους και drones που εκτοξεύονται σε όγκους που θα φαίνονταν απίθανοι πριν από λίγα χρόνια. Η Ρωσία δεν χρειάζεται να βρίσκεται κοντά σε μια χώρα για να τη στοχεύσει, ακόμη και αν αυτό αυξάνει σημαντικά τις διαθέσιμες επιλογές. Πράγματι, η Ρωσία δεν χρειάζεται να εισβάλει για να δοκιμάσει το ΝΑΤΟ και τη σταθερότητα της ρήτρας συλλογικής άμυνας του Άρθρου 5. Αυτή η δοκιμή ξεκίνησε, με τον O'Brien να το αποκαλεί «άσκηση» της Μόσχας στην Πολωνία.

Ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσουν τώρα οι ΗΠΑ - είτε με μια απόλυτη και σαφή δέσμευση για την άμυνα της Πολωνίας, είτε με οτιδήποτε λιγότερο από αυτό - θα είναι κρίσιμος. Η απόφαση θα ορίσει το αν ο Πούτιν θα υποχωρήσει - έχοντας πάρει την απάντησή του - ή αν θα συνεχίσει να ψάχνει για περαιτέρω αδυναμίες που θα εκθέσουν και θα καταστρέψουν μια συμμαχία που έχει αποδειχθεί «χάρτινη τίγρη», αλλάζοντας τους γεωπολιτικούς υπολογισμούς σε όλη την Ευρώπη. Χωρίς μια ουσιαστική δέσμευση των ΗΠΑ για την ασφάλεια, ο Πούτιν θα βρίσκεται σε καλό δρόμο για να πετύχει εκεί όπου απέτυχαν οι προκάτοχοί του στο Κρεμλίνο, από τον Ιωσήφ Στάλιν και μετά: Να αποκόψει την Ουάσιγκτον από την Ευρώπη και να καταστήσει τη Ρωσία την κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Τέλος, η νυχτερινή επίθεση με drones της Ρωσίας εναντίον ενός από τα καλύτερα οπλισμένα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ δείχνει τις καταστροφικές συνέπειες της στρατιωτικής ανικανότητας της Ευρώπης και της έλλειψης πολιτικής βούλησης των ΗΠΑ. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων επέτρεψε στη Ρωσία να πραγματοποιήσει προελάσεις στην Ουκρανία φέτος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι σύμμαχοι του Κιέβου στην Ευρώπη και την Ασία έπρεπε να ασκούν οικονομική και στρατιωτική πίεση στη Ρωσία, παρακινώντας το Κρεμλίνο να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε ένα βιώσιμο τέλος του πολέμου. Αντ' αυτού, ο Πούτιν, ασφαλής χάρη στις συμμαχίες του με την Κίνα, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα, αυξάνει την πίεση στην Ουκρανία και τους συμμάχους της. Η ελπίδα του είναι ότι οι σύμμαχοι του Κιέβου είτε θα εγκαταλείψουν την Ουκρανία, είτε θα την πείσουν να υποκύψει στους πολεμικούς στόχους του Πούτιν και στη μεταβολή της ισορροπίας δυνάμεων στην Ευρώπη που θα προκύψει.

Αυτό ήταν απλώς ένα προειδοποιητικό χτύπημα. Καμία από αυτές τις ακραίες εκβάσεις δεν δεν είναι αναγκαίο να συμβεί λόγω δύο παραγόντων. Το Κίεβο διαθέτει ένοπλες δυνάμεις - και, αυτή τη στιγμή και παραγωγική ικανότητα για την κατασκευή drones και άλλων κρίσιμων όπλων - που καμία ευρωπαϊκή χώρα στα δυτικά του δεν μπορεί να ελπίζει να ανταγωνιστεί στο εγγύς ή μεσοπρόθεσμο μέλλον. Και η Ευρώπη - με την υποστήριξη των ΗΠΑ - εξακολουθεί να διαθέτει περισσότερους από αρκετούς πόρους για να βοηθήσει αυτή τη δύναμη να σταματήσει τον Πούτιν εντός της Ουκρανίας. Η μπάλα βρίσκεται πλέον στο γήπεδο του ΝΑΤΟ.

*Ο Marc Champion είναι αρθρογράφος της στήλης του Bloomberg Opinion και καλύπτει θέματα που αφορούν την Ευρώπη, τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή. Προηγουμένως ήταν διευθυντής του γραφείου της Wall Street Journal στην Κωνσταντινούπολη.

Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.