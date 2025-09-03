Η μεγαλοπρεπής στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου, για την 80ή επέτειο της συνθηκολόγησης της Ιαπωνίας που σηματοδότησε το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τράβηξε δικαιολογημένα την παγκόσμια προσοχή. Η μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, αποτέλεσε μια επίδειξη της αυξανόμενης ισχύος πυρός της Κίνας και της γεωπολιτικής της επιρροής, καθώς ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επιδιώκει να παρουσιάσει το Πεκίνο ως τον θεματοφύλακα μιας διεθνούς τάξης μετά τις ΗΠΑ.

Η σκηνή είχε στηθεί στην καρδιά του Πεκίνου για μια μεγαλοπρεπή επίδειξη δύναμης την οποία είχε χορογραφήσει ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ.

Οκτώ τεράστιες κινεζικές σημαίες κυμάτιζαν, πλαισιώνοντας το πορτρέτο του Μάο Τσε Τουνγκ, του ιδρυτή της κομμουνιστικής Κίνας, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή της Πύλης της Ουράνιας Ειρήνης με θέα στην πλατεία Τιενανμέν, μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες πλατείες στον κόσμο.

Απέναντι από το δρόμο, κοντά στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, δύο τεράστιες ανθοσυνθέσεις που τιμούν το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου είχαν υψωθεί δίπλα σε καθίσματα για περίπου 50.000 προσκεκλημένους, οι οποίοι είδαν εναέριες επιδείξεις, παρελάσεις διμοιριών στρατευμάτων του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, καθώς και στρατιωτικό εξοπλισμό αιχμής, όπως υπερηχητικούς πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και εξοπλισμένα άρματα μάχης.

Φρουροί είχαν τοποθετηθεί στις εισόδους των υπερυψωμένων διαβάσεων και των γεφυρών για να αποτρέψουν τυχόν διαμαρτυρίες.

Αξιωματούχοι του Κομμουνιστικού Κόμματος είχαν αφιερώσει μήνες σχεδιάζοντας και προετοιμάζοντας την πρώτη στρατιωτική παρέλαση μετά από έξι χρόνια. Περισσότερες από 200.000 σημαίες είχαν υψωθεί σε όλη την πρωτεύουσα.

Φαινομενικά, η παρέλαση οργανώθηκε για να τιμήσει τα 80 χρόνια από την παράδοση της Ιαπωνίας στον πόλεμο και τη νίκη της Κίνας εναντίον μιας κατοχικής δύναμης. Αλλά για τον Σι ήταν κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Το παρών έδωσαν 26 ξένοι αρχηγοί κρατών, συμπεριλαμβανομένων των Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας και του Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας, των οποίων η παρουσία αποτέλεσε διπλωματική νίκη για τον Κινέζο ηγέτη.

Η παρέλαση, μια επίδειξη της δύναμης της Κίνας και της επιρροής του Σι ως παγκόσμιου ηγέτη, πέρασε επίσης ένα σαφές εγχώριο μήνυμα: υπερηφάνεια και πατριωτισμός.

Σι: Η Κίνα είναι «ασταμάτητη»

Ο Σι Τζινπίνγκ διαβεβαίωσε ότι η Κίνα είναι «ασταμάτητη», κατά τη διάρκεια ομιλίας του κατά την έναρξη της τεράστιας στρατιωτικής παρέλασης στο Πεκίνο. «Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη και η ευγενής υπόθεση της ειρήνης και της ανάπτυξης της ανθρωπότητας σίγουρα θα θριαμβεύσει», είπε.

«Σήμερα, η ανθρωπότητα έχει για ακόμη μια φορά μπροστά της την επιλογή μεταξύ της ειρήνης ή του πολέμου, του διαλόγου ή της σύγκρουσης», πρόσθεσε ο κινέζος πρόεδρος.

Δείτε εικόνες από τη μεγαλοπρεπή παρέλαση:

Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ εμφανίζεται να μιλάει σε μια γιγαντιαία οθόνη κατά την έναρξη της στρατιωτικής παρέλασης για τον εορτασμό της 80ής επετείου από την παράδοση της Ιαπωνίας. «Η αναγέννηση του Κινέζικου Έθνους είναι ασταμάτητη», λέει ο Σι. «Ο ΛΑΣ παρέχει στρατηγική υποστήριξη για τη μεγάλη αναζωογόνηση του κινεζικού έθνους και θα συμβάλει περισσότερο στην παγκόσμια ειρήνη και ανάπτυξη»

