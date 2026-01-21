Ιαπωνία: Ισόβια στον δολοφόνο του πρώην πρωθυπουργού, Σίνζο Άμπε

Σε ισόβια κάθειρξη καταδίκασε δικαστήριο της Ιαπωνίας τον άνδρα που ομολόγησε τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε τον Ιούλιο του 2022, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του ομιλίας στη δυτική πόλη Νάρα.

Ο 45χρονος Τετσούγια Γιαμαγκάμι δήλωσε ένοχος για φόνο στη δίκη που ξεκίνησε τον Οκτώβριο. Το Περιφερειακό Δικαστήριο της Νάρα επιβεβαίωσε την ενοχή του και καταδίκασε τον Γιαμαγκάμι σε ισόβια κάθειρξη, όπως ζήτησαν οι εισαγγελείς.

Η ιαπωνική νομοθεσία επιτρέπει την θανατική ποινή σε υποθέσεις δολοφονίας, αλλά οι εισαγγελείς συνήθως την ζητούν μόνο εάν σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άτομα.

Ο Άμπε, ένας από τους πιο ισχυρούς πολιτικούς της Ιαπωνίας, υπηρετούσε ως τακτικός βουλευτής μετά την αποχώρησή του από τη θέση του πρωθυπουργού όταν δολοφονήθηκε.

Σύμφωνα με την δημόσια τηλεόραση NHK, η υπόθεση σόκαρε ένα έθνος με αυστηρό έλεγχο των όπλων και αποκάλυψε δεκαετίες στενών δεσμών μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος της Ιαπωνίας και μιας αμφιλεγόμενης νοτιοκορεατικής εκκλησίας.

Το κίνητρο του δράστη

Σε πλάνα που κατέγραψαν τηλεοπτικές κάμερες, ακούστηκαν δύο πυροβολισμοί καθώς ο πολιτικός σήκωνε τη γροθιά του. Ο Αμπε καταρρέει κρατώντας το στήθος του, με το πουκάμισό του λερωμένο με αίμα, πευθαίνοντας πέθανε σχεδόν ακαριαία.

Ο Γιαμαγκάμι συνελήφθη επ' αυτοφώρω. Είπε ότι αρχικά σχεδίαζε να σκοτώσει τον ηγέτη της Εκκλησίας της Ενοποίησης, αλλά άλλαξε στόχο και πυροβόλισε τον Άμπε, λόγω της δυσκολίας να πλησιάσει τον θρησκευτικό ηγέτη.

Ο 45χρονος είπε ότι σκότωσε τον Άμπε αφού είδε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έστειλε ο πρώην πρωθυπουργός σε μια ομάδα που συνδέεται με την Εκκλησία της Ενοποίησης. Πρόσθεσε ότι στόχος του ήταν να βλάψει την εκκλησία, την οποία μισούσε, και να αποκαλύψει τους δεσμούς της με τον Άμπε.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν ισόβια κάθειρξη για τον Γιαμαγκάμι, ενώ οι δικηγόροι του ζήτησαν ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 20 χρόνια, επικαλούμενοι τα προβλήματά του ως παιδί πιστού της εκκλησίας.





Πηγή: skai.gr

