Μέχρι σήμερα, η σχέση του Brooklyn Beckham με τους γονείς του, Victoria και David Beckham, φαίνεται να ήταν δύσκολη με τα σημάδια της ρήξης να ήταν ολοένα και πιο εμφανή.

Ο Brooklyn και η σύζυγός του, Nicola Peltz, απουσίαζαν συστηματικά από οικογενειακές εμφανίσεις και δημόσιες εκδηλώσεις, ενώ οι σχέσεις τους με τη Victoria ήταν ψυχρές μετά τα γεγονότα γύρω από τον γάμο τους, που σημαδεύτηκαν από εντάσεις, παρεξηγήσεις και διαφωνίες για τον έλεγχο και την εικόνα.

Παράλληλα, ο David Beckham προσπαθούσε να κρατήσει ισορροπίες, χωρίς όμως να καταφέρνει να γεφυρώσει το χάσμα, καθώς το ζευγάρι ήθελε ξεκάθαρα να χαράξει τη δική του πορεία, μακριά από το οικογενειακό brand και τη διαρκή έκθεση, ενισχύοντας την αίσθηση ότι η ρήξη δεν είναι στιγμιαία αλλά βαθιά και διαρκής.

Τα πράγματα όμως πήραν πολύ πιο σοβαρή τροπή αφού η δημόσια τοποθέτηση του Brooklyn Beckham μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δημιουργεί ένα μεγάλο ρήγμα στην οικογένεια Beckham, με τον ίδιο να επιλέγει ανοιχτά την αποστασιοποίηση από το ισχυρό οικογενειακό brand.

Ο Brooklyn μιλά για χρόνια ελέγχου, πίεσης και χειραγώγησης από το περιβάλλον του, βάζοντας για πρώτη φορά όρια και προτεραιότητα στη σύζυγό του και στην προσωπική του ψυχική υγεία.

Δείτε όλα όσα είπε:

«Για χρόνια παρέμεινα σιωπηλός και κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια να κρατήσω αυτά τα ζητήματα ιδιωτικά. Δυστυχώς, οι γονείς μου και η ομάδα τους συνέχισαν να απευθύνονται στον Τύπο, αφήνοντάς μου πλέον καμία άλλη επιλογή από το να μιλήσω ο ίδιος και να πω την αλήθεια για έστω μερικά από τα ψέματα που έχουν δημοσιευτεί.

Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Δεν με ελέγχει κανείς για πρώτη φορά στη ζωή μου υπερασπίζομαι τον εαυτό μου. Σε όλη μου τη ζωή, οι γονείς μου έλεγχαν τις αφηγήσεις στον Τύπο γύρω από την οικογένειά μας.

Οι επιδεικτικές αναρτήσεις στα social media, οι οικογενειακές εκδηλώσεις και οι μη αυθεντικές σχέσεις ήταν σταθερό στοιχείο της ζωής μέσα στην οποία γεννήθηκα. Πρόσφατα, είδα με τα ίδια μου τα μάτια μέχρι πού είναι διατεθειμένοι να φτάσουν για να διοχετεύσουν αμέτρητα ψέματα στα μέσα ενημέρωσης κυρίως εις βάρος αθώων ανθρώπων, προκειμένου να διατηρήσουν τη δική τους βιτρίνα. Όμως πιστεύω ότι η αλήθεια πάντα βγαίνει στο φως. Οι γονείς μου προσπαθούν ασταμάτητα να καταστρέψουν τη σχέση μου από πριν ακόμη τον γάμο μου, και αυτό δεν έχει σταματήσει.

Η μητέρα μου ακύρωσε τη δημιουργία του νυφικού της Nicola την τελευταία στιγμή, παρότι εκείνη ανυπομονούσε να φορέσει το σχέδιό της, αναγκάζοντάς την να βρει επειγόντως άλλο φόρεμα.

Εβδομάδες πριν τη μεγάλη μας μέρα, οι γονείς μου με πίεζαν επανειλημμένα και προσπάθησαν ακόμη και να με δωροδοκήσουν για να υπογράψω την παραχώρηση των δικαιωμάτων του ονόματός μου, κάτι που θα επηρέαζε εμένα, τη σύζυγό μου και τα μελλοντικά μας παιδιά.

Επέμεναν να υπογράψω πριν από τον γάμο, γιατί τότε θα ενεργοποιούνταν οι όροι της συμφωνίας. Η άρνησή μου επηρέασε τα οικονομικά τους οφέλη και από τότε δεν με αντιμετώπισαν ποτέ ξανά το ίδιο. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του γάμου, η μητέρα μου έφτασε στο σημείο να με αποκαλέσει «κακό», επειδή η Nicola κι εγώ επιλέξαμε να καθίσουν στο τραπέζι μας η γιαγιά μου Sandra και η γιαγιά της Nicola, η Naunni, επειδή και οι δύο δεν είχαν τους συζύγους τους. Και οι δύο γονείς μας είχαν τα δικά τους τραπέζια, εξίσου κοντά στο δικό μας.

Το βράδυ πριν από τον γάμο μας, μέλη της οικογένειάς μου, μου είπαν ότι η Nicola «δεν είναι αίμα μας» και «δεν είναι οικογένεια». Από τη στιγμή που άρχισα να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου απέναντι στην οικογένειά μου, δέχομαι ασταμάτητες επιθέσεις από τους γονείς μου, τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια, οι οποίες διοχετεύτηκαν στον Τύπο κατόπιν εντολής τους.

Η μητέρα μου χάλασε τον πρώτο μου χορό με τη σύζυγό μου, ο οποίος είχε προγραμματιστεί εδώ και εβδομάδες σε ένα ρομαντικό τραγούδι αγάπης. Μπροστά στους 500 καλεσμένους μας, ο Marc Anthony με κάλεσε στη σκηνή, όπου σύμφωνα με το πρόγραμμα θα χόρευα ρομαντικά με τη σύζυγό μου, αλλά αντί γι’ αυτό, με περίμενε η μητέρα μου για να χορέψει μαζί μου. Χόρεψε με εξαιρετικά ακατάλληλο τρόπο μπροστά σε όλους.

Ποτέ στη ζωή μου δεν ένιωσα μεγαλύτερη αμηχανία ή ταπείνωση. Θέλαμε να ανανεώσουμε τους όρκους μας για να δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις από την ημέρα του γάμου μας που να μας γεμίζουν χαρά και ευτυχία, όχι άγχος και ντροπή.

Η σύζυγός μου έχει δεχτεί επανειλημμένα ασέβεια από την οικογένειά μου, όσο κι αν προσπαθήσαμε να ενωθούμε. Η μητέρα μου έχει κατ’ επανάληψη προσκαλέσει γυναίκες από το παρελθόν μου στη ζωή μας, με τρόπους που ήταν ξεκάθαρα σχεδιασμένοι για να μας κάνουν να νιώσουμε άβολα.

Παρά όλα αυτά, ταξιδέψαμε στο Λονδίνο για τα γενέθλια του πατέρα μου και μας αγνοούσαν για μία ολόκληρη εβδομάδα, περιμένοντας στο ξενοδοχείο μας και προσπαθώντας να κανονίσουμε ποιοτικό χρόνο μαζί του. Αρνήθηκε όλες μας τις προσπάθειες, εκτός από το μεγάλο πάρτι γενεθλίων του με εκατό καλεσμένους και κάμερες σε κάθε γωνία. Όταν τελικά δέχτηκε να με δει, αυτό έγινε υπό τον όρο ότι η Nicola δεν θα ήταν καλεσμένη. Ήταν ένα χαστούκι στο πρόσωπο. Αργότερα, όταν η οικογένειά μου ταξίδεψε στο Λος Άντζελες, αρνήθηκαν να με δουν εντελώς.

Η οικογένειά μου βάζει πάνω απ’ όλα τη δημόσια προβολή και τις εμπορικές συνεργασίες. Το Brand Beckham έρχεται πρώτο. Η «οικογενειακή αγάπη» κρίνεται από το πόσο συχνά δημοσιεύεις στα social media ή πόσο γρήγορα τα παρατάς όλα για να εμφανιστείς και να ποζάρεις σε μια οικογενειακή φωτογράφιση, ακόμη κι αν αυτό γίνεται εις βάρος των επαγγελματικών μας υποχρεώσεων.

Για χρόνια κάναμε τα πάντα για να παρευρισκόμαστε και να στηρίζουμε κάθε επίδειξη μόδας, κάθε πάρτι και κάθε δραστηριότητα Τύπου για να δείχνουμε την «τέλεια οικογένεια». Όμως τη μία και μοναδική φορά που η σύζυγός μου ζήτησε τη στήριξη της μητέρας μου για να σωθούν εκτοπισμένα σκυλιά κατά τις φωτιές στο Λος Άντζελες, η μητέρα μου αρνήθηκε.

Το αφήγημα ότι η σύζυγός μου με ελέγχει είναι εντελώς λάθος. Εγώ ελεγχόμουν από τους γονείς μου το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Μεγάλωσα με έντονο άγχος. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, από τότε που απομακρύνθηκα από την οικογένειά μου, αυτό το άγχος εξαφανίστηκε. Ξυπνάω κάθε πρωί ευγνώμων για τη ζωή που επέλεξα και έχω βρει γαλήνη και ανακούφιση.

Η σύζυγός μου κι εγώ δεν θέλουμε μια ζωή διαμορφωμένη από εικόνα, Τύπο ή χειραγώγηση. Το μόνο που θέλουμε είναι ειρήνη, ιδιωτικότητα και ευτυχία για εμάς και τη μελλοντική μας οικογένεια».

Μήπως βιώνουμε ένα σύγχρονο Meghxit; Όπως ο Harry και η Meghan, έτσι και ο Brooklyn Beckham φαίνεται να επιλέγει συνειδητά την απομάκρυνση από την πανίσχυρη οικογένειά του, προχωρώντας σε ιδιαίτερα σοβαρές καταγγελίες για έλεγχο, πίεση και χειραγώγηση.

Το #drama συνεχίζεται, με όλα τα βλέμματα στραμμένα στην επόμενη κίνηση του ισχυρού ζευγαριού, David και Victoria Beckham, και στο αν θα επιλέξουν τη σιωπή ή τη δημόσια απάντηση.

