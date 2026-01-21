Λογαριασμός
«Τσουνάμι» στην Σικελία από τον κυκλώνα Χάρι – Τεράστια κύματα πλημμύρισαν πόλεις – Βίντεο

Οι θυελλώδεις άνεμοι προκαλέσαν «τσουνάμι», με τεράστια αφρισμένα κύματα να «καταπίνουν» δρόμους και πλατείες σε παραθαλάσσιες περιοχές

sikelia

Αντιμέτωπη με κυκλώνα Χάρι βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Σικελία, με τις αρχές να θέτουν το νησί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, όπως και την Σαρδηνία.

Οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις πλημμύρισαν πολλές περιοχές ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι προκαλέσαν «τσουνάμι», με τεράστια αφρισμένα κύματα να «καταπίνουν» δρόμους και πλατείες σε παραθαλάσσιες περιοχές. 

Βίντεο, που δημοσιεύτηκαν στο X την Τρίτη, δείχνουν την μανία του κυκλώνα Χάρι, που σάρωσε την κεντρική Μεσόγειο.

Συνολικά, 190 άτομα απομακρύνθηκαν από παραθαλάσιες περιοχές σε όλη τη Σικελία, λόγω των ξαφνικών πλημμυρών, ενώ η κακοκαιρία συνεχίζεται και τις επόμενες ώρες. 

