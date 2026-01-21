Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Εμφανώς μειωμένη η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου σήμερα λόγω κλειστών σχολείων και δυνατότητας τηλεργασίας στους εργαζόμενους.

Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Φυλής στο Καματερό, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην κατηφόρα της Κατεχάκη - Κανελλοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στην άνοδο της Βασ. Κωνσταντίνου, στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Βασ. Αμαλίας και τέλος στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά.

