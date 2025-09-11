Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Τετάρτη ότι μίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και εξέφρασε ανησυχίες για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τις ισραηλινές επιδρομές στο Κατάρ.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης για τις εξελίξεις στον «επιθετικό πόλεμο» της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, ιδίως μετά τις εισβολές ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία, ανέφερε ο Μακρόν σε μια ανάρτηση στο X.

«Η στενή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών είναι κρίσιμη και σημαντική σε καθένα από αυτά τα μέτωπα», δήλωσε ο Μακρόν.

Πηγή: skai.gr

