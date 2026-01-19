Της Έλενας Γαλάρη

Με την κατάθεση της πρώην προϊσταμένης εσωτερικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευής Τυχεροπουλου συνεχίστηκε η δίκη με κατηγορούμενους τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια άμεσων ενισχύσεων και τεχνικών έργων Αθανασία Ρέππα.

Και οι δύο κατηγορούνται για υπεξαγωγη εγγράφου, παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία.

"Το μεγαλύτερο σκάνδαλο μέσα στον Οργανισμό ήταν ο τρόπος που δινόταν το εθνικό απόθεμα στους αιτούντες" είπε η κ. Τυχεροπουλου, η οποία είναι βασική μάρτυρας και σε αυτή τη δίκη όπως και σε άλλες δίκες σχετικές με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μάρτυρας: Αγνοήθηκαν οι ενδείξεις, θα μπορούσε να μη φτάσει ο οργανισμός ως εδώ….έγινε η ζημιά, γι αυτό ασχολούνται τώρα όλοι… Στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχαν "δύο τάσεις", αυτοί που έβλεπαν ότι όλα γίνονταν καλώς και οι άλλοι που λέγαμε ότι δεν πάμε καλά.

Πρόεδρος: Τα περισσότερα άτομα ανήκαν στην πρώτη τάση ή τη δεύτερη;

Μάρτυρας: Την πρώτη. Εμείς, που ήμασταν μειοψηφία φωνάζαμε όλα τα χρόνια ότι κάτι δεν πάει καλά. Στις γενικές συνελεύσεις εκφράζονταν οι αγωνίες και οι ανησυχίες.

Πρόεδρος: Για πόσα χρόνια το εκφράζατε;

Μάρτυρας: Από το 2010 για το πληροφοριακό (διαχειρίστρια εταιρεία Neuropublic) και μετά έμπαιναν κι άλλα θέματα.

Όπως είπε η μάρτυρας, τον Νοέμβριο του 2020 παρέδωσε στον τότε Αντιπρόεδρο και μετέπειτα Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μελα και ακόμη τέσσερα στελέχη το πόρισμα της για 48 «κόκκινα» ΑΦΜ.

Πρόεδρος: Αναιρέθηκαν οι έλεγχοι σας;

Μάρτυρας: Οι περισσότεροι αναιρέθηκαν.

Πρόεδρος: Υπήρχε συγκεκριμένη αιτιολογία γιατί αναιρέθηκαν;

Μάρτυρας: Δε χρειάζεται να καταχωρηθεί αιτιολόγηση για αλλαγή της απόφασης.

Επιπλέον η μάρτυρας εξέφρασε την άποψη ότι μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργούσε κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων

που σε συνεργασία με παραγωγούς λυμαίνονταν τους ευρωπαϊκούς πόρους.

Πρόεδρος: Σας προσέγγισε κάποιος έμμεσα, κεκαλυμμένα ή μη για αλλαγή των πορισμάτων σας ή να σταματήσετε;

Μάρτυρας: Δεν επέλεξαν αυτόν τρόπο, επέλεξαν άλλες μεθόδους, να με μετακινήσουν, αυτό έκαναν για να με κάνουν να σταματήσω. Ήμουν το μαύρο πρόβατο, δεν υπήρχε λόγος να με προσεγγίσουν διαφορετικά, υποσχόμενοι προαγωγή.

Στην κατάθεσή της η κ.Τυχεροπουλου ανέφερε ότι οι διευθυντές γνώριζαν ότι υπήρχαν παράτυπες αιτήσεις

Το δικαστήριο ζήτησε να του διαβιβαστεί η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να διαπιστωθεί αν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βάρος των 48 αγροτών που αναφέρονται στο πόρισμα Τυχεροπούλου, ενώ αποφάσισε να κληθούν να καταθέσουν οι πρώην Προέδροι ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βαρρας και Θεοφάνης Παππας, ο πρώην Γενικος Διευθυντής του Οργανισμού Α. Λαμπρόπουλος και δύο πρώην ελεγκτές οι οποίοι, όπως αναφέρεται μετακινήθηκαν δυσμενώς από τις θέσεις τους.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 16 Μαρτίου.



Πηγή: skai.gr

