Ο Τραμπ καλεί την ΕΕ να επιβάλει δασμούς 100% στην Κίνα και την Ινδία για να πιέσει τον Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την ΕΕ να επιβάλει δασμούς έως και 100% στην Ινδία και την Κίνα, στο πλαίσιο μιας κοινής προσπάθειας για την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου της στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Τρίτη, το οποίο επικαλείται τρεις αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Τραμπ συμμετείχε τηλεφωνικά σε συνομιλίες μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων των ΗΠΑ και της ΕΕ που συγκεντρώθηκαν στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν τρόπους αύξησης του οικονομικού κόστους του πολέμου για τη Μόσχα.

«Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, έτοιμοι να ξεκινήσουμε τώρα, αλλά θα το κάνουμε αυτό μόνο εάν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας συμπαραταχθούν μαζί μας», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να «αντιγράψει» τυχόν δασμούς που επιβάλλονται από την ΕΕ στην Κίνα και την Ινδία, οδηγώντας ενδεχομένως σε περαιτέρω αύξηση των αμερικανικών δασμών στις εισαγωγές και από τις δύο χώρες.

Η πρόταση του Τραμπ έρχεται εν μέσω απογοήτευσης εντός του Λευκού Οίκου για τη δυσκολία επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας και τις ολοένα και πιο επιθετικές αεροπορικές επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η άποψη του προέδρου είναι να επιβάλουμε όλοι δραματικούς δασμούς και να τους διατηρήσουμε μέχρι οι Κινέζοι να συμφωνήσουν να σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο.», δήλωσε ο πρώτος Αμερικανός αξιωματούχος.



