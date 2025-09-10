Ο νέος Βρετανός υπουργός Εμπορίου μεταβαίνει στην Κίνα για τις πρώτες συνομιλίες από το 2018

Ο νέος υπουργός Εμπορίου της Βρετανίας, Πίτερ Κάιλ, θα πραγματοποιήσει τις πρώτες εμπορικές συνομιλίες με την Κίνα από το 2018 στο Πεκίνο την Τετάρτη, επιδιώκοντας την άρση των εμποδίων στο εμπόριο, αξίας 1 δισεκατομμυρίου λιρών (1,35 δισεκατομμύρια δολάρια) σε διάστημα πέντε ετών.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, στο πρώτο του ταξίδι από τότε που διορίστηκε Υπουργός Επιχειρήσεων και Εμπορίου την περασμένη εβδομάδα, ο Κάιλ πραγματοποίησε συναντήσεις στην Ουάσινγκτον με εταιρείες και αξιωματούχους στον τομέα της τεχνολογίας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, προτού ταξιδέψει στο Πεκίνο για τη συνεδρίαση της Κοινής Οικονομικής και Εμπορικής Επιτροπής Ηνωμένου Βασιλείου-Κίνας (JETCO).

«Η σοβαρή και στρατηγική συνεργασία με τους κορυφαίους οικονομικούς παράγοντες του κόσμου είναι αυτό που θα αποφέρει αποτελέσματα για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε ο Κάιλ.

«Περισσότερες συζητήσεις και άμεση συνεργασία με την Κίνα θα διασφαλίσουν ότι το εμπόριο μεταξύ μας θα ανθίσει, θα ενισχύσουν την εθνική μας ασφάλεια και θα δημιουργήσουν χώρο για να εγείρουμε εποικοδομητικά τις ανησυχίες μας όπου χρειάζεται».

Το υπουργείο Εμπορίου δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα στοχεύουν στη μείωση των εμποδίων σε τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η γεωργία και οι επαγγελματικές υπηρεσίες.

Πρόσθεσε ότι ο Κάιλ θα έθετε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και «ζητημάτων ισότιμων όρων ανταγωνισμού» που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τον δίκαιο ανταγωνισμό για τις βρετανικές επιχειρήσεις.

Η Βρετανία έχει ενεργήσει για να υπερασπιστεί τη χαλυβουργία της από φθηνές ξένες εισαγωγές και τον Απρίλιο ανέλαβε τον έλεγχο της British Steel από τους Κινέζους ιδιοκτήτες της για να διατηρήσει σε λειτουργία τις υψικάμινους της.

