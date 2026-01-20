Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε κοντά στη Βαρκελώνη, με τουλάχιστον 15 τραυματίες σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

Τέσσερις τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, συμπεριλαμβανομένου του μηχανοδηγού.

Το ατύχημα προκαλέστηκε από την κατάρρευση τοιχίου στη σιδηροδρομική γραμμή.

Επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε σήμερα στην Ισπανία, κοντά στη Βαρκελώνη, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 15 άνθρωποι να τραυματιστούν, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

Τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά, συμπεριλαμβανομένου του μηχανοδηγού, όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση.

Το ατύχημα αποδίδεται σε κατάρρευση τοιχίου στη σιδηροδρομική γραμμή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

