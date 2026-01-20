Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ΕΜΥ προβλέπει σφοδρή κακοκαιρία από αύριο Τετάρτη με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους.

Λόγω των σφοδρών ανέμων παρατηρούνται ήδη προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Αναμένονται ανακοινώσεις αργότερα σήμερα, για τη λειτουργία των σχολείων. Ποια θα είναι κλειστά.

Σφοδρή κακοκαιρία προβλέπει από αύριο, Τετάρτη, η ΕΜΥ με κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες, τα χιόνια και τους θυελλώδεις ανέμους. Μετά την έκδοση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) από Τετάρτη έως την Πέμπτη τις εξής περιφέρειες:

Αττικής

Πελοποννήσου

Στερεάς Ελλάδας

Θεσσαλία

Δυτική Μακεδονία

Στο πλαίσιο αυτό δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) ενώ συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων, στις απολύτως απαραίτητες, στις περιοχές αυτές.

Ποια σχολεία θα είναι κλειστά

Παράλληλα, υπάρχουν σκέψεις για κλείσιμο σχολείων αύριο στις περιοχές που θα πλήξει η κακοκαιρία, με τις αποφάσεις να αναμένονται αργότερα σήμερα. Όπως ορίζει το πρωτόκολλο του υπουργείου Παιδείας σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, εάν τα σχολεία παραμείνουν κλειστά με απόφαση της Περιφέρειας ή του Δήμου, οι εκπαιδευτικές μονάδες δύνανται να λειτουργήσουν μέσω τηλεκπαίδευσης (Webex), προκειμένου να μη χαθούν διδακτικές ώρες. Ήδη, στη Θάσο ανακοινώθηκε πως δεν θα λειτουργήσει το νηπιαγωγείο Σκάλας Μαριών ενώ κλειστά θα είναι και τα σχολεία στο Μεσολόγγι, με απόφαση των δημάρχων.

Από την Πολιτική Προστασία υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε νωρίτερα ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:

α. Αύριο Τετάρτη ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία), την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες και από το βράδυ της ίδιας ημέρας, μέχρι και την Πέμπτη το μεσημέρι, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και τα Δωδεκάνησα.

β. Χιονοπτώσεις αναμένονται την Τετάρτη στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και θα είναι ιδιαίτερα πυκνές και σε χαμηλά υψόμετρα στη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Μακεδονία (κυρίως Τρίκαλα, Καρδίτσα και Ευρυτανία).

γ. Θυελλώδεις άνεμοι 8 με 9 μποφόρ, θα πνέουν κατά τόπους, μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης στο βόρειο Ιόνιο, και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Ήδη, λόγω των σφοδρών ανέμων παρατηρούνται προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας:

Προβλήματα σε ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Σε απαγόρευση απόπλου προχώρησαν σήμερα οι αρμόδιες Αρχές λόγω των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν στο Ιόνιο.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Θυελλωδών Ανέμων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή εκτέλεση ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Όπως ανακοίνωσε η Levante Ferries, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια: Από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη στις 14:00 και 18:30, από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο στις 16:15 και 20:30, από Πόρο προς Κυλλήνη στις 15:15 και 19:30, και από Κυλλήνη προς Πόρο στις 17:15 και 21:45.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με την εταιρεία και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για νεότερη ενημέρωση σχετικά με την άρση της απαγόρευσης και την επανεκτέλεση των δρομολογίων.

Κλειστό το πορθμείο Ρίου – Αντίρριου - Ρυθμίσεις στη γέφυρα

Επίσης, κλειστό είναι το πορθμείο στη γραμμή Ρίο – Αντίρριο ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και στη γέφυρα, λόγω των δυσμενών συνθηκών στη θαλάσσια περιοχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη «Γέφυρα» ΑΕ, «απαγορεύεται λόγω των ισχυρών ανέμων, η διέλευση σε πεζούς, δίκυκλα, τροχόσπιτα και κενά φορτίου οχήματα με υψηλές πλευρές».

Όσον αφορά στα ΙΧ επιβατικά οχήματα, συνιστάται «να διέρχονται με ιδιαίτερη προσοχή, προσαρμόζοντας κατάλληλα την ταχύτητά τους, ενώ απαγορεύονται οι προσπεράσεις οχημάτων».

Έπεσαν μάρμαρα στην Πάτρα - Κοπές δέντρων και διακοπές ρεύματος

Λόγω των ανέμων, στην Πάτρα έπεσαν μάρμαρα από κτίριο στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Πετμεζά, καταλήγοντας στο οδόστρωμα και πάνω σε ένα ΙΧ.

Τη στιγμή του περιστατικού, περνούσαν περαστικοί από το σημείο, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς, σύμφωνα με το pelop. Ζημιές υπέστη το σταθμευμένο όχημα, στο οποίο ευτυχώς δεν βρισκόταν ο οδηγός του.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστική Υπηρεσία και της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή με κορδέλες, για λόγους ασφαλείας, και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες. Για το περιστατικό σχηματίζεται δικογραφία, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η αποκόλληση των τμημάτων του κτιρίου.

Παράλληλα, από το πρωί έχουν πέσει και δέντρα σε διάφορα σημεία, ενώ καταγράφονται και διακοπές ρεύματος σε Μεσσάτιδα, Βούντενη, Μπάλα, Βελβίτσι, και τμήματα του Ρίου.

Πηγή: skai.gr

