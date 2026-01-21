Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν καθόλου ανέφελη, με τα κορυφαία στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ρίχνουν καρφιά για θέματα στρατηγικής και τα στρατόπεδα που σχηματοποιούνται ενόψει του συνεδρίου να δείχνουν τις διαθέσεις και να ξεδιπλώνουν τη στρατηγικής τους.

Ανδρουλάκης: Να σταματήσουν τα επιμέρους ζητήματα και η εσωστρέφεια

Η θυελλώδης συνεδρίαση ξεκίνησε με την εισαγωγική τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη που ανακοίνωσε ότι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα διεξαχθεί 27-29 Μαρτίου, έριξε καρφιά στην εσωκομματική του αντιπολίτευση σημειώνοντας ότι πρέπει να σταματήσει η εσωστρέφεια και προτρέποντας τα στελέχη του «να σταματήσουν τα επιμέρους ζητήματα» καθώς δεν αφορούν την κοινωνία.

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για διεύρυνση του κόμματος και για τη στρατηγική του για τις συνεργασίες αλλά και για την έναρξη του διαλόγου και με άλλα κόμματα του προοδευτικού τόξου.

«Τι σημαίνει συζητάμε με άλλα κόμματα; Είμαστε ένα ανοιχτό κόμμα, καλεί ανθρώπους και από άλλα κόμματα να έρθουν να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό πάντα το κάναμε από το 1974 μέχρι σήμερα, δεν είναι πρώτη φορά. Τι σημαίνει όμως να συζητήσουμε και με άλλα κόμματα; Στο συνέδριό μας θα υπάρχουν τραπέζια διαλόγου που θα καλέσω και τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα να τοποθετηθούν. Τραπέζι διαλόγου για το Σύνταγμα. Είχα πει πριν τα Χριστούγεννα ότι πρέπει να υπάρξει μια συνολική προσέγγιση, είναι ένα θέμα που αφορά την κοινωνία. Στο συνέδριο θα μπορούν να έρθουν στο τραπέζι διαλόγου για αυτά τα σημαντικά θέματα που εμείς ως πολιτική γραμματεία θα καθορίσουμε -δίνω σήμερα ως παράδειγμα το θέμα του Συντάγματος που το έχουμε κουβεντιάσει- να πουν και οι ίδιοι την άποψή τους. Τι θεωρούν ότι πρέπει να τροποποιηθεί, πως να τροποποιηθεί, ώστε να υπάρχει ένα μέτωπο πρωτοβουλιών το επόμενο διάστημα», ανέφερε.

Γερουλάνος: O σχεδιασμός δεν έχει βγει

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Παύλος Γερουλάνος που ζήτησε «έκρηξη Δημοκρατίας» στο κόμμα και συχνότερη συνεδρίαση των οργάνων. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε την αγωνία του για την πορεία του κόμματος και ζήτησε ανοιχτές διαδικασίες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το θερμόμετρο χτύπησε κόκκινο, με τον διάλογο ανάμεσα στον Παύλο Γερουλάνο και τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει καρφιά εκατέρωθεν, όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «ο σχεδιασμός δεν έχει βγει. Η ώρα για αλλαγές είναι τώρα. Ζητώ συχνότερη συνεδρίαση οργάνων».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τότε σήκωσε το γάντι και απάντησε: «Πώς γίνεται να είσαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και να λες ότι δεν αποφασίζουμε όλοι μαζί;» και τον Παύλο Γερουλάνο να σημειώνει «εκφράζω την αγωνία μου. Να συνεδριάζουν περισσότερο τα κεντρικά όργανα». Τότε ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να τόνισε ότι: «Όλες οι αποφάσεις πάρθηκαν στην ΚΟ».

Δούκας: Η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε

Το πιο ηχηρό καμπανάκι όμως ήρθε από τον Χάρη Δούκα ο οποίος σημείωσε ότι η στρατηγική του κόμματος απέτυχε και ζήτησε νέο σχέδιο.

«Η στρατηγική μας ως τώρα απέτυχε. Ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται... Σε κάθε περίπτωση, θέλω να καταθέσω τη διαφωνία μου για την έως τώρα πορεία μας. Και να προτείνω να υπάρξει σήμερα σχέδιο απόφασης για την αλλαγή στρατηγικής, σε μία νέα νικηφόρα κατεύθυνση», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Χάρης Δούκας.

Διαμαντοπούλου σε Δούκα: Απαράδεκτη η διαρροή της ομιλίας

Η εισήγηση του δημάρχου Αθηναίων διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης, ενώ η συνεδρίαση ήταν σε εξέλιξη γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άννας Διαμαντοπούλου που φέρεται να χαρακτήρισε απαράδεκτη τη διαρροή, την ώρα που τα μέλη δεν είχαν καταλήξει στην εισήγηση τους, με τον δήμαρχο της Αθήνας να απαντά σύμφωνα με πληροφορίες ότι οι θέσεις του δεν είναι κρυφές.

Θέση στην αντιπαράθεση πήρε και ο Γιώργος Καββαθάς της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε που επίσης ενοχλήθηκε από την στάση του Δημάρχου Αθηναίων.

Μιχάλης Κατρίνης: Δεν έχει αποδώσει η στρατηγική μας ως τώρα

Φαίνεται ότι και η κριτική του Μιχάλη Κατρίνη προς την ηγεσία ήταν αιχμηρή με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο βουλευτής Ηλείας έθεσε και αυτός από την μεριά του θέματα στρατηγικής

«Οφείλουμε να δούμε γιατί δεν έχει αποδώσει η στρατηγική μας ως τώρα. Ο κόσμος δεν ήρθε αυτομάτως στο ΠΑΣΟΚ, ούτε με την κυβερνητική φθορά, ούτε με την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ εμφανίζονται νέα κόμματα που φιλοδοξούν να εκφράσουν αυτόν τον κόσμο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μιχάλης Κατρίνης.

Νάντια Γιαννακοπούλου: Κρείττον του λαλείν το σιγάν

Υπήρξαν όμως και στελέχη πρώτης γραμμής που προτίμησαν να μην τοποθετηθούν στην συνεδρίαση, όπως η Νάντια Γιαννακοπούλου που σε πηγαδάκι δημοσιογράφων ανέφερε με νόημα «Κρείττον του λαλείν το σιγάν».

Το «όλον ΠΑΣΟΚ» στην πίτα του Γερουλάνου - Τα πηγαδάκια και τα χειροκροτήματα

Πάντως, αμέσως μόλις ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση, όλα τα μέλη του οργάνου και ο πρόεδρος του κόμματος έσπευσαν στο Caravel για να δώσουν το παρών στο κάλεσμα του Παύλου Γερουλάνου για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Πλήθος κόσμου αντάλλαξε ευχές για τη νέα χρονιά και τα πηγαδάκια ήταν πολλά. Εντυπωσιακή ήταν η υποδοχή του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος προσγειώθηκε από τη Γλασκώβη όπου παρίστατο για συνέδριο και έσπευσε στην εκδήλωση.

Ο Παύλος Γερουλάνος ως καλός οικοδεσπότης καλωσόρισε τόσο τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ στην ομιλία του αναφέρθηκε για ακόμη μια φορά στη βελόνα του ΠΑΣΟΚ που πρέπει να ξεκολλήσει.

«Θα μπορούσα να αρκεστώ στο ‘’εγώ τα έλεγα’’. Και να περιμένω. Αλλά ούτε η πατρίδα ούτε το ΠΑΣΟΚ μπορούν να περιμένουν. Τα άκρα ήδη μεγαλώνουν. Ήδη ετοιμάζονται. Ήδη εργάζονται για να δουν το ΠΑΣΟΚ να φεύγει από τη μέση. Για αυτό εγώ δεν θέλω να περιμένω! Θέλω να κουνήσουμε με κάθε τρόπο τη βελόνα! Θέλω το ΠΑΣΟΚ νικητή στις επόμενες εκλογές! Θέλω να απαλλαγεί η χώρα μου από μία κυβέρνηση που δεν της αξίζει!», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Η εκδήλωση είχε ομολογουμένως επιτυχία με πολλούς να σχολιάζουν ότι η εμφάνιση του Παύλου Γερουλάνου ήταν «αρχηγική».

Πηγή: skai.gr

