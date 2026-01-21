Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Hellenic Train στοχεύει σε διπλασιασμό της επιβατικής κίνησης έως 28 εκατ. επιβάτες με την άφιξη νέων τρένων το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Τον διπλασιασμό της επιβατικής κίνησης μέχρι το 2027, με στόχο τους 28 εκατ. επιβάτες, θέτει η Hellenic Train, βασίζοντας τις προσδοκίες της στην ενίσχυση του σιδηροδρομικού στόλου με νέα τρένα, τα οποία αναμένονται στο δίκτυο το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Η επίτευξη του στόχου ωστόσο, προϋποθέτει, όπως υπογράμμισε η διοίκηση σε συνάντηση με εκπροσώπους του Τύπου, την ολοκλήρωση των έργων υποδομής και τη διασφάλιση συνεχούς συντήρησης μέσω σταθερών συμβάσεων (SLAs).

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Hellenic Train, Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος, «για εμάς, είναι κρίσιμο να υπάρχει μια υποδομή που θα είναι διαρκώς καλά συντηρημένη», τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του υπουργείου και του ΟΣΕ, με το στοίχημα να αφορά την υποδομή. Η υποδομή πρέπει να βελτιωθεί και, κυρίως, να συντηρείται σωστά και σε μόνιμη βάση. Αυτό δεν διασφαλίζεται με αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά μόνο με μακροχρόνιο σχεδιασμό και σταθερές συμβάσεις συντήρησης».

Ο ίδιος έθεσε ως κύρια πρόκληση την ανάγκη αποκατάστασης της αξιοπιστίας του σιδηροδρόμου και επιστροφής των επιβατών στα τρένα, επισημαίνοντας ότι αυτό θα βασιστεί κατά κύριο λόγο στις υποδομές.

Συνεργασία με Alstom και τα νέα τρένα Coradia

Ο διευθύνων σύμβουλος Roberto Rinaudo συμπλήρωσε πως για την επιτυχία της πρωτοβουλίας απαιτείται δέσμευση και από το κράτος. «Από την πλευρά μας, είναι τόσο ισχυρή η δέσμευση στη συμφωνία με το ελληνικό δημόσιο, που σπεύσαμε, εντός δύο μηνών, να ολοκληρώσουμε την παραγγελία για τα νέα τρένα στην Alstom», δήλωσε.

Η διαδικασία, που συνήθως διαρκεί 3-4 χρόνια, επιταχύνθηκε λόγω της συνεργασίας με την Alstom, με αποτέλεσμα τα πρώτα τρένα να αναμένονται το δεύτερο τρίμηνο του 2027, ενώ ο κύριος όγκος της παραγγελίας προγραμματίζεται να παραδοθεί ως το τέλος της ίδιας χρονιάς, με την ολοκλήρωση των παραλαβών να τοποθετείται εντός του 2028. Ένα δοκιμαστικό τρένο της Alstom θα αφιχθεί ήδη τον Ιανουάριο για πιστοποιήσεις, ενώ οι δοκιμές θα διαρκέσουν ως τον Μάιο ή Ιούνιο, ώστε τα νέα τρένα Coradia να λάβουν όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις εθνικές και ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές (ΡΑΣ, ERA). Παράλληλα, εντός Φεβρουαρίου, ξεκινά και η εκπαίδευση των μηχανοδηγών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και έμφαση στην εμπειρία μετακίνησης

Η παραγγελία της Hellenic Train αφορά 12 συρμούς ταχείας κυκλοφορίας, χωρητικότητας 335 επιβατών, για το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, καθώς και 11 προαστιακούς συρμούς χωρητικότητας 362 επιβατών με πρόβλεψη για ποδήλατα, καροτσάκια και αποσκευές. Τα νέα τρένα διακρίνονται για τις ευρύχωρες γυάλινες επιφάνειες, τον προσαρμοζόμενο φωτισμό LED και την ενισχυμένη ηχομόνωση, με στόχο ένα άνετο και ήσυχο ταξίδι.

Τα τρένα αυτά θα μπορούν να αναπτύξουν μέγιστη ταχύτητα 160 χλμ./ώρα, ενώ υπάρχει και δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης αν το δίκτυο το επιτρέψει. Επιπλέον, θα είναι εξοπλισμένα με το προηγμένο ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου και σηματοδότησης ETCS Level 2, που ενισχύει την ασφάλεια και αυξάνει σημαντικά τη χωρητικότητα του δικτύου.

Όπως σημείωσε ο κ. Ζηλιασκόπουλος, η εγκατάσταση του ETCS Level 2 στον άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης θα επιτρέπει τη διέλευση έως και 90 τρένων ημερησίως.

Στόχος η αύξηση της συχνότητας και η ανάκτηση του επιβατικού κοινού

Το 2023, η Hellenic Train μετέφερε συνολικά 14 εκατ. επιβάτες, με τα προαστιακά δρομολόγια να συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ζήτηση. Πρωταρχικός στόχος για τον βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης είναι να εξασφαλιστεί το 70% των μετακινήσεων, αν μειωθεί ο χρόνος ταξιδιού στις 3,5 ώρες και αυξηθούν οι συχνότητες σε 8-12 ζεύγη δρομολογίων ημερησίως — από μόλις 2 που λειτουργούν σήμερα.

Η διοίκηση επισημαίνει με έμφαση ότι κομβικός παράγοντας παραμένει η συντήρηση των υποδομών. Η επίπτωση των ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως η καταστροφή Daniel, έχει περιορίσει προσωρινά την κίνηση των επιβατών στον βασικό άξονα, καθώς αυτή τη στιγμή μετακινούνται περίπου 2.000 άτομα ημερησίως, έναντι 6.000 σε κανονικές συνθήκες.

Διαφωνίες για τα τέλη χρήσης δικτύου

Τέλος, παραμένει σε εκκρεμότητα η διένεξη μεταξύ της εταιρείας και του διαχειριστή υποδομής σχετικά με τα τέλη χρήσης του σιδηροδρομικού δικτύου, με την διοίκηση να δηλώνει ότι, αν και υπάρχουν διαφορές απόψεων, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

