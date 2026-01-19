Τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών: Τα βυθισμένα χωριά βγαίνουν στην επιφάνεια

Του Νικόλα Μπάρδη

Η Λίμνη των Κρεμαστών αποτελεί την μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδας, με χωρητικότητα 4.750.000.000 m³ νερού. Το επιβλητικό Φράγμα των Κρεμαστών υψώθηκε στην περιοχή το 1965 και μέσα στην λεκάνη απορροής κατέληγαν τα νερά του Αχελώου, του Αγραφιώτη, του Ταυρωπού και του Τρικεριώτη, που δημιούργησαν αυτήν την πανέμορφη λίμνη ανάμεσα στους ορεινούς όγκους της Αιτωλοακαρνανίας και της Ευρυτανίας. Μία θάλασσα μέσα στα βουνά, με εντυπωσιακά φιόρδ και γαλαζοπράσινα νερά, περιτριγυρισμένη από πυκνά δάση, παραδοσιακά χωριά και μοναστήρια, ενώ από πάνω της περνούν δύο γέφυρες, αυτές της Επισκοπής και της Τατάρνας, που ενώνουν τους δύο Νομούς και μαγεύουν με το αρχιτεκτονικό ύφος και το μέγεθός τους.

Όταν λήφθηκε η απόφαση για τη δημιουργία αυτής της τεχνητής λίμνης, οι κάτοικοι τριών χωριών της περιοχής έπρεπε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, και να μετοικήσουν αλλού, αφού η στάθμη των νερών θα κάλυπτε τα πάντα. Τα χωριά που βυθίστηκαν κάτω από τα νερά της νέας λίμνης ήταν η Επισκοπή, ο Άγιος Βασίλειος και τα Σίδερα Τριχωνίδας. Οι άνθρωποι που έμεναν εκεί, έπρεπε να τα αφήσουν όλα πίσω και να μετακομίσουν κυριολεκτικά όλη τους τη ζωή αλλού. Και φυσικά, εκτός του ότι έπρεπε να αρχίσουν πάλι από το μηδέν, ήταν δυσάρεστο που έχαναν το μέρος όπου γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, παντρεύτηκαν και έκαναν οικογένειες. Γιατί μαζί με τα χωριά θα βυθίζονταν και οι αναμνήσεις που αυτά κουβαλούσαν για πολλά χρόνια. Οι περισσότεροι μετακόμισαν στο γειτονικό Αγρίνιο, ενώ αρκετοί έφυγαν και στο εξωτερικό.

Εκτός από τα τρία προαναφερθέντα χωριά, στον βυθό της Λίμνης των Κρεμαστών βρίσκεται και το βυζαντινό μοναστήρι της Επισκοπής, που 60 και πλέον έτη μετά τη βύθισή του εξακολουθεί να διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. Μάλιστα πέρυσι, τον Σεπτέμβριο του 2025, ο εκπαιδευτής καταδύσεων Ευάγγελος Παπατζιτζές με την ομάδα του πραγματοποίησαν κατάδυση στο σημείο όπου βρίσκεται ο ναός, και κατέγραψαν με βίντεο μοναδικές εικόνες. Το ιστορικό μοναστήρι παραμένει σχεδόν αλώβητο, σαν σιωπηλός μάρτυρας ενός παρελθόντος που αρνείται πεισματικά να σβήσει. Μαζί με το μοναστήρι βυθίστηκε και η ιστορική μονοκάμαρη γέφυρα της Τατάρνας, το γραφικό γεφύρι του Μανώλη, που για περισσότερα από 400 χρόνια συνέδεε τις δύο όχθες του ποταμού Αγραφιώτη, και η πηγή της Μαρδάχας, η μοναδική πηγή του Αχελώου την καλοκαιρινή περίοδο.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, λόγω της κλιματικής αλλαγής και των μειωμένων βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων στην περιοχή, η στάθμη της λίμνης έχει υποχωρήσει δραματικά, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί ένα μεγάλο μέρος του βυθισμένου κόσμου της. Τα χωριά που άδειασαν βίαια μέσα σε λίγα 24ωρα για να καλυφθούν από τους υδάτινους όγκους αρχίζουν δειλά δειλά να βγαίνουν ξανά στην επιφάνεια και τα κουφάρια των σπιτιών ξυπνούν αναμνήσεις στους ντόπιους, φέρνουν δάκρυα στα μάτια, ενώ παράλληλα προκαλούν μεγάλη ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα για λειψυδρία και ερημοποίηση, έναν εφιάλτη που θα αντιμετωπίσει ολόκληρη η χώρα τα επόμενα χρόνια.

Η κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα βρέθηκε στην περιοχή, συνομίλησε με τους ντόπιους και κατέγραψε την κατάσταση που επικρατεί σήμερα εκεί. Άραγε, είναι αναστρέψιμη η κατάσταση, ή μιλάμε για τετελεσμένα γεγονότα;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.