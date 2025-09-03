Στη μεγαλοπρεπή στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα, η οποία διεξάγεται αυτή την ώρα με την παρουσία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ πως «συνωμοτεί» εναντίον των ΗΠΑ μαζί με τους ηγέτες της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, τους οποίους υποδέχθηκε στο Πεκίνο, με την ευκαιρία της τεράστιας στρατιωτικής παρέλασης για την επέτειο του τέλους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Ας περάσουν ο πρόεδρος Σι και ο θαυμάσιος κινεζικός λαός μια υπέροχη μέρα εορτασμών», ευχήθηκε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

«Παρακαλώ να δώσετε τους πιο θερμούς χαιρετισμούς μου στον Βλαντίμιρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτείτε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», πρόσθεσε, σε τόνο κατά τα φαινόμενα σαρκαστικό, ο μεγιστάνας.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

Το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι αν ο Πρόεδρος Σι της Κίνας θα αναφέρει την τεράστια υποστήριξη και το «αίμα» που έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στην Κίνα για να τη βοηθήσουν να εξασφαλίσει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της από έναν πολύ εχθρικό ξένο εισβολέα. Πολλοί Αμερικανοί πέθαναν στην προσπάθεια της Κίνας για νίκη και δόξα. Ελπίζω ότι δικαιωματικά θα τιμηθούν και θα τους θυμούνται για την ανδρεία και τη θυσία τους! Ας περάσουν ο πρόεδρος Σι και ο θαυμάσιος κινεζικός λαός μια υπέροχη μέρα εορτασμών.

Παρακαλώ να δώσετε τους πιο θερμούς χαιρετισμούς μου στον Βλαντίμιρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτείτε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

Πηγή: skai.gr

