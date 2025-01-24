Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο μίλησε τηλεφωνικά την Παρασκευή με τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι, όπως ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών και μεταδίδει το Reuters.

Πρόκειται για την πρώτη συνομιλία μεταξύ των δύο κορυφαίων διπλωματών από τότε που η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, οι δυο τους συζήτησαν τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας και Ταϊβάν.

Ο Ουάνγκ Γι είπε στον Μάρκο Ρούμπιο: «Ελπίζω παίξεις έναν εποικοδομητικό ρόλο στο μέλλον του κινεζικού και αμερικανικού λαού και την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

