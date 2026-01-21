Το Ισραήλ θα συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αποδέχτηκε την πρόσκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης».
Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως ο Νετανιάχου θα συμμετάσχει στην πρωτοβουλία, η οποία δημιουργείται με στόχο την επίβλεψη της εκεχειρίας στη Γάζα.
Από το Σαββατοκύριακο πολλές χώρες άρχισαν να ανακοινώνουν ότι έλαβαν πρόσκληση να συμμετέχουν σε αυτό το Συμβούλιο, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Γαλλία και ο Καναδάς. Αλλά πέρα από τους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ, και άλλες χώρες, όπως η Ρωσία, έχουν λάβει σχετική πρόσκληση.
Μεταξύ των άλλων χωρών που έχουν λάβει πρόσκληση είναι και: η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Αλβανία, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Παραγουάη, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Σλοβενία, η Πολωνία, η Τουρκία, η Ινδία, η Κίνα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επίσης προσεκλήθη, αλλά δεν έχει απαντήσει, δήλωσε εκπρόσωπός της.
