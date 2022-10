Ο «Βασιλιάς του ήπατος»: 45χρονος «μποντιμπιλντεράς» τρώει ωμό συκώτι και ζει σαν άνθρωπος των σπηλαίων

Ο «Βασιλιάς του ήπατος» (Liver King) είναι ένας 45χρονος «μποντιμπιλντεράς» - influencer - youtuber, που «κηρύσσει» στα social media τα οφέλη της υγιεινής διατροφής και του φυσικού, έως πρωτόγονου τρόπου ζωής.

Σύμφωνα με τη nypost.com, ο Brian Johnson τα τελευταία 10 χρόνια ζει σαν άνθρωπος των σπηλαίων – πριν καν μάλιστα αυτοί ανακαλύψουν τη φωτιά - ενώ ενίοτε φοράει και προβιές, για τις ανάγκες της φωτογράφησης.

