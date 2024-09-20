ΔΥΠΑ: 6% κάτω οι άνεργοι τον Αύγουστο του 2024 σε σχέση με 8./23

Σε 843.542 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τον Αύγουστο του 2024, καταγράφοντας μείωση κατά -54.001 άτομα (-6%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Αύγουστο του 2023 και μείωση κατά -5.060 άτομα (-0,6%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο του 2024.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της ΔΥΠΑ, από το σύνολο των 843.542 ατόμων, 453.306 άτομα (ποσοστό 53,7%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 390.236 (ποσοστό 46,3%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 263.599 άτομα (ποσοστό 31,2%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 579.943 άτομα (ποσοστό 68,8%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανήλθε σε 277.787 άτομα (ποσοστό 32,9%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων, ο οποίος ανήλθε σε 377.714 άτομα (ποσοστό 44,8%).

Μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασαν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, ο οποίος ανήλθε σε 303.543 άτομα (ποσοστό 36%) και 168.369 άτομα (ποσοστό 20%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, τον Αύγουστο του 2024, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανήλθε σε 176.931 άτομα, από τα οποία οι 170.571 (ποσοστό 96,4%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 6.360 (ποσοστό 3,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Ειδικότερα, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, τον Αύγουστο του 2024, ανήλθε σε 176.931 άτομα, εμφανίζοντας αύξηση κατά 32.511 άτομα (22,5%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Αύγουστο του 2023 και αύξηση κατά 37.807 άτομα (27,2%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο του 2024.

Οι άνδρες ανήλθαν σε 54.586 (ποσοστό 30,9%) και οι γυναίκες σε 122.345 (ποσοστό 69,1%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 132.917 (ποσοστό 75,1%) είναι κοινοί, 1.760 (ποσοστό 1%) είναι οικοδόμοι, 6.360 (ποσοστό 3,6%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.072 (ποσοστό 0,6%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 34.535 (ποσοστό 19,5%) είναι εκπαιδευτικοί και 287 (ποσοστό 0,2%) είναι λοιποί.

Πηγή: skai.gr

