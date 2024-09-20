Πυραυλικές επιθέσεις εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ του Λιβάνου στο Βόρειο Ισραήλ, όπως ισχυρίζεται η ίδια η τρομοκρατική οργάνωση, σύμφωνα με το Reuters.

Ειδικότερα, η Χεζμπολάχ στόχευσε ένα κομβικό σημείο των μυστικών υπηρεσιών πληροφοριών, που είναι σύμφωνα με τα λεγόμενά της «υπεύθυνο για δολοφονίες».

Υπενθυμίζεται ότι προπύργιο της Χεζμπολάχ σε προάστιο της Βυρητού έπληξε την Παρασκευή νωρίς το απόγευμα ο ισραηλινός στρατός, στοχεύοντας ηγετικά στελέχη της οργάνωσης. Σύμφωνα με λιβανέζικα ΜΜΕ, ένα ισραηλινό F-35 εκτόξευσε δύο ρουκέτες σε κτίριο της περιοχής Dahiyeh.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης σκοτώθηκε το νούμερο 2 ανώτερο στέλεχος της Χεζμπολάχ Ιμπραχίμ Ακίλ.

