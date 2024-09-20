Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα αναβάλει κατά μία ημέρα την αναχώρησή του για τη Νέα Υόρκη, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 24 Σεπτεμβρίου.

Η αναβολή αυτή οφείλεται στην κατάσταση ασφαλείας που επικρατεί στο βόρειο Ισραήλ, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος του ισραηλινού πρωθυπουργικού γραφείου.

Ο Νετανιάχου «ανέβαλε την επίσκεψή του στις ΗΠΑ κατά μία ημέρα λόγω της κατάστασης ασφαλείας στο βόρειο Ισραήλ», όπου ο στρατός βρίσκεται απέναντι σε επανειλημμένες επιθέσεις με ρουκέτες από τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ, τόνισε ο αξιωματούχος.

«Επί του παρόντος, ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναχωρήσει από το Ισραήλ την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου αντί για την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.