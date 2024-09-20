Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα αναβάλει κατά μία ημέρα την αναχώρησή του για τη Νέα Υόρκη, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 24 Σεπτεμβρίου.
Η αναβολή αυτή οφείλεται στην κατάσταση ασφαλείας που επικρατεί στο βόρειο Ισραήλ, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος του ισραηλινού πρωθυπουργικού γραφείου.
Ο Νετανιάχου «ανέβαλε την επίσκεψή του στις ΗΠΑ κατά μία ημέρα λόγω της κατάστασης ασφαλείας στο βόρειο Ισραήλ», όπου ο στρατός βρίσκεται απέναντι σε επανειλημμένες επιθέσεις με ρουκέτες από τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ, τόνισε ο αξιωματούχος.
«Επί του παρόντος, ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναχωρήσει από το Ισραήλ την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου αντί για την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου», πρόσθεσε.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.