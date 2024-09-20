Η Μαρίνα Σάττι ξεσαλώνει στη Βίσση ακούγοντας... Μαρίνα Σάττι αλλά ο κόσμος προσέχει κάτι άλλο

Τόσες συναυλίες έχει κάνει από τον Μάϊο και μετά στην Ελλάδα και το εξωτερικό η Μαρίνα Σάττι, χρειάζεται να χαλαρώνει κιόλας. Έτσι στη θεσσαλονίκη που βρέθηκε και για συναυλία, αλλά και για να παρεβρεθεί στο περίπτερο της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στη ΔΕΘ, φρόντισε να βρει χρόνο μια βραδιά και για τη δική της διασκέδαση.

Και που αλλού θα πήγαινε; Μα φυσικά στην Άννα Βίσση που τραγουδάει αυτό το διάστημα στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι δυο τους γνωρίζονται πολύ καλά εδώ και πολλά χρόνια, από το 2013 για να είμαστε ακριβείς, όταν η Μαρίνα έπαιζε μαζί με την Άννα στην ροκ όπερα του Νίκου Καρβέλα "Δαίμονες" στο Παλλάς. Και μαζί με την Άννα εμφανίζεται κι άλλος ένας καλός της φίλος, ο Νικόλας Ραπτάκης.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.