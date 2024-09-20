Λογαριασμός
Σοκαριστικό βίντεο από την «εξολόθρευση» μέλους της Χεζμπολάχ δημοσίευσε ο IDF - Καρέ καρέ η έκρηξη

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν το τελευταίο 24ωρο πολλά άλλα κτίρια που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ

Λίβανος

Πράκτορας της Χεζμπολάχ που εντοπίστηκε να εισέρχεται σε κτίριο στο Kafr Kila του νότιου Λιβάνου έγινε στόχος επίθεσης με drone νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη, εν τω μεταξύ, έπληξαν πολλά άλλα κτίρια που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ σε Aitaroun, Kafr Kila, Mays al-Jabal, Taybeh, Odaisseh και Yaroun, ανέφερε ο στρατός.

Ο Ισραηλινός Στρατός έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από τα χτυπήματα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ισραήλ Χεζμπολάχ Μεσανατολικό Κρίση στη Μέση Ανατολή
