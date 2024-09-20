Πράκτορας της Χεζμπολάχ που εντοπίστηκε να εισέρχεται σε κτίριο στο Kafr Kila του νότιου Λιβάνου έγινε στόχος επίθεσης με drone νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

מוקדם יותר היום, כוח מיחידה 869 זיהו מחבל של ארגון הטרור חיזבאללה שנכנס למבנה צבאי של הארגון במרחב כפר כילא שבדרום לבנון, בסגירת מעגל מהירה, כלי טיס של חיל האוויר תקף את המבנה בו פעל המחבל>> pic.twitter.com/4Vu8cK4laI September 20, 2024

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη, εν τω μεταξύ, έπληξαν πολλά άλλα κτίρια που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ σε Aitaroun, Kafr Kila, Mays al-Jabal, Taybeh, Odaisseh και Yaroun, ανέφερε ο στρατός.

Ο Ισραηλινός Στρατός έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από τα χτυπήματα.

Πηγή: skai.gr

