Το πλήρες πρόγραμμα της 4ης φάσης του φετινού Κυπέλλου Ελλάδας, ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Οι 11 αναμετρήσεις θα διεξαχθούν το διήμερο 25 και 26 Σεπτεμβρίου, ενώ να θυμίσουμε ότι εκκρεμεί ακόμα το τι θα συμβεί με το ζευγάρι του Αιγέα Πλωμαρίου με τον Απόλλωνα Ευπαλίου, ο νικητής του οποίου θα αντιμετωπίσει την Καβάλα.

Η κλήρωση της επόμενης φάσης, στην οποία θα μπουν ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης φάσης:

Τετάρτη 25/9

Εθνικός-Άρης 15:00

Απόλλων Κρύας Βρύσης-Βόλος 15:00

Αιγάλεω-Καμπανιακός 16:00

Διαγόρας Ρόδου-Athens Kallithea 17:00

Λεβαδειακός-Ατρόμητος 17:00

ΟΦΗ-Παναιτωλικός 19:00

Πέμπτη 26/7

Κηφισιά-Λαμία 15:00

Ζάκυνθος-Παναργειακός 15:00

ΠΑΣ Γιάννινα-Παναχαϊκή 16:00

Νέα Ιωνία-Πανιώνιος 16:00

Λάρισα-Πανσερραϊκός 19:00

