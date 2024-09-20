Το πλήρες πρόγραμμα της 4ης φάσης του φετινού Κυπέλλου Ελλάδας, ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Οι 11 αναμετρήσεις θα διεξαχθούν το διήμερο 25 και 26 Σεπτεμβρίου, ενώ να θυμίσουμε ότι εκκρεμεί ακόμα το τι θα συμβεί με το ζευγάρι του Αιγέα Πλωμαρίου με τον Απόλλωνα Ευπαλίου, ο νικητής του οποίου θα αντιμετωπίσει την Καβάλα.
Η κλήρωση της επόμενης φάσης, στην οποία θα μπουν ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης φάσης:
Τετάρτη 25/9
Εθνικός-Άρης 15:00
Απόλλων Κρύας Βρύσης-Βόλος 15:00
Αιγάλεω-Καμπανιακός 16:00
Διαγόρας Ρόδου-Athens Kallithea 17:00
Λεβαδειακός-Ατρόμητος 17:00
ΟΦΗ-Παναιτωλικός 19:00
Πέμπτη 26/7
Κηφισιά-Λαμία 15:00
Ζάκυνθος-Παναργειακός 15:00
ΠΑΣ Γιάννινα-Παναχαϊκή 16:00
Νέα Ιωνία-Πανιώνιος 16:00
Λάρισα-Πανσερραϊκός 19:00
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.