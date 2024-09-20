Λογαριασμός
Οι ημέρες και οι ώρες των αγώνων για την 4η φάση του Κυπέλλου Ελλάδας

Τις ημέρες και τις ώρες των αγώνων για την 4η φάση του φετινού Κυπέλλου Ελλάδας, ανακοίνωσε η ΕΠΟ

Κύπελλο Ελλάδας

Το πλήρες πρόγραμμα της 4ης φάσης του φετινού Κυπέλλου Ελλάδας, ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Οι 11 αναμετρήσεις θα διεξαχθούν το διήμερο 25 και 26 Σεπτεμβρίου, ενώ να θυμίσουμε ότι εκκρεμεί ακόμα το τι θα συμβεί με το ζευγάρι του Αιγέα Πλωμαρίου με τον Απόλλωνα Ευπαλίου, ο νικητής του οποίου θα αντιμετωπίσει την Καβάλα.

Η κλήρωση της επόμενης φάσης, στην οποία θα μπουν ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης φάσης:

Τετάρτη 25/9
Εθνικός-Άρης 15:00
Απόλλων Κρύας Βρύσης-Βόλος 15:00
Αιγάλεω-Καμπανιακός 16:00
Διαγόρας Ρόδου-Athens Kallithea 17:00
Λεβαδειακός-Ατρόμητος 17:00
ΟΦΗ-Παναιτωλικός 19:00

Πέμπτη 26/7
Κηφισιά-Λαμία 15:00
Ζάκυνθος-Παναργειακός 15:00
ΠΑΣ Γιάννινα-Παναχαϊκή 16:00
Νέα Ιωνία-Πανιώνιος 16:00
Λάρισα-Πανσερραϊκός 19:00

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΕΠΟ Κύπελλο Ελλάδας ποδόσφαιρο
