Η εκπρόσωπος του Αλεξέι Ναβάλνι δήλωσε σήμερα πως οι συνεργάτες του δεν μπόρεσαν να βρουν έναν χώρο στη Ρωσία όπου οι άνθρωποι θα μπορέσουν να αποτίνουν φόρο τιμής στον ηγέτη της αντιπολίτευσης που πέθανε στη φυλακή αυτό τον μήνα.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, η Κίρα Γιαρμίς ανέφερε: «Από χθες αναζητούμε έναν χώρο όπου να μπορούμε να πούμε αντίο στον Αλεξέι. Επισκεφθήκαμε τα περισσότερα ιδιωτικά και δημόσια γραφεία κηδειών, εμπορικούς χώρους και αίθουσες κηδειών. Μερικοί λένε πως ο χώρος είναι κατειλημμένος, μερικοί αρνούνται με την αναφορά του ονόματος 'Ναβάλνι'. Κάπου μας είπαν ευθέως πως τα γραφεία κηδειών απαγορεύεται να συνεργάζονται μαζί μας».

Η Γιάρμις ανακοίνωσε χθες μέσω Χ ότι οι συνεργάτες του αποθανόντος ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης αναζητούσαν έναν χώρο όπου οι υποστηρικτές του να μπορούν να τον αποχαιρετίσουν δημόσια.

Η ιδέα ήταν να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση, ξεχωριστά από την κηδεία, μέχρι το τέλος της εργάσιμης εβδομάδας, στη Μόσχα.

Μάλιστα, η Γιάρμις ζητούσε από όποιον έχει κάποια κατάλληλη αίθουσα και θέλει να την διαθέσει, να επικοινωνήσει μαζί της, δημοσιεύοντας ένα τηλέφωνο.

Εκκρεμεί η κηδεία

Το Σάββατο η σορός του Ναβάλνι παραδόθηκε στην μητέρα του, η οποία ωστόσο δεν συμφώνησε για μία «μυστική» ταφή, όπως θέλουν οι ρωσικές αρχές.

Έκτοτε, δεν υπάρχει καμμία ενημέρωση.

«Οι διευθετήσεις για την κηδεία του δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη» έγραψε στο Χ η Γιάρμις.

