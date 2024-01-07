Ο Τζο Μπάιντεν θα εκφωνήσει την ομιλία του για την «κατάσταση της Ένωσης» την 7η Μαρτίου

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα εκφωνήσει την Πέμπτη 7η Μαρτίου την παραδοσιακή ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης, στην οποία ο εκάστοτε αρχηγός του κράτους παρουσιάζει τη γενική κατεύθυνση της πολιτικής του στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, ανακοινώθηκε χθες Σάββατο.

Όπως το θέλει η παράδοση, ο Δημοκρατικός πρόεδρος αποδέχθηκε την πρόσκληση που του απηύθυνε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρεπουμπλικάνος Μάικ Τζόνσον.

«Τη στιγμή που η χώρα μας είναι αντιμέτωπη με προκλήσεις, είναι επίσημο καθήκον μου να σας προσκαλέσω να απευθυνθείτε σε συνεδρίαση της ολομέλειας του Κογκρέσου προκειμένου να μπορέσετε, όπως ορίζει το Σύνταγμα, να κάνετε απολογισμό της κατάστασης της Ένωσης», ανέφερε ο κ. Τζόνσον σε επιστολή του προς τον αρχηγό του κράτους που μεταφόρτωσε στο X (το πρώην Twitter).

«Ανυπομονώ, κ. πρόεδρε της Βουλής», τού απάντησε ο κ. Μπάιντεν μέσω του ίδιου ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης.

Η ομιλία αυτή προσλαμβάνει ιδιαίτερη σημασία αυτή την εκλογική χρονιά, με την ημερομηνία που επελέγη να είναι η μεθεπομένη της «Σούπερ Τρίτης», κρίσιμου σταδίου των ψηφοφοριών στις εσωκομματικές διαδικασίες για την ανάδειξη των υποψηφίων των δυο μεγάλων κομμάτων στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Η ομιλία του αμερικανού προέδρου για τη «State of the Union» είθισται να εκφωνείται τέλη Ιανουαρίου ή αρχές Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

