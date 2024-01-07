Η παράδοση στην Ουκρανία μαχητικών F-16 από τη Δανία θα γίνει «το 2ο τρίμηνο του 2024»

Η δωρεά αμερικανικής κατασκευής μαχητικών F-16 από τη Δανία στην Ουκρανία, που προσμένει με μεγάλη ανυπομονησία το Κίεβο, αναμένεται να γίνει το δεύτερο τρίμηνο του 2024, αφού ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των ουκρανών χειριστών τους, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η Κοπεγχάγη.

«Με βάση το τρέχον χρονοδιάγραμμα, η δωρεά αναμένεται να λάβει χώρα το δεύτερο τρίμηνο του 2024», ανέφερε σε ανακοίνωσή του που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο το υπουργείο Άμυνας της Δανίας, καθώς ουκρανοί πιλότοι εκπαιδεύονται στο έδαφος της σκανδιναβικής χώρας.

Ζητούμενο είναι να «ολοκληρωθεί η εκπαίδευση του ουκρανικού προσωπικού που θα χρησιμοποιεί το αεροσκάφος μετά τη δωρεά», διευκρίνισε.

Η Δανία, που αντικαθιστά τα F-16 με πιο σύγχρονα F-35, έχει υποσχεθεί στην Ουκρανία 19 τέτοια μαχητικά πολλαπλών ρόλων. Η Ολλανδία, η οποία συμμετέχει στην εκπαίδευση ουκρανών χειριστών και συντηρητών, αναμένεται να δωρίσει στην Ουκρανία άλλα 42, όμως το χρονοδιάγραμμα δεν έχει αποκαλυφθεί ως εδώ.

Στις ευχές του για το νέο έτος ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαβεβαίωσε πως οι πιλότοι της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας είναι πλέον εξοικειωμένοι με αυτά τα αεροσκάφη, που αναμένει να επιχειρήσουν στους αιθέρες της χώρας του μέσα στη χρονιά.

«Το χρονοδιάγραμμα της εκπαίδευσης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως οι υλικές και μετεωρολογικές συνθήκες», επισήμανε ωστόσο το υπουργείο Άμυνας της Δανίας.

Από τα τέλη Φεβρουαρίου του 2022, η στρατιωτική βοήθεια της Κοπεγχάγης στο Κίεβο έχει φθάσει σε αξία τα 16,8 δισεκατομμύρια κορόνες (2,2 δισεκ. ευρώ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

