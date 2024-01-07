Η Κίνα ανακοινώνει κυρώσεις σε 5 βιομηχανίες των ΗΠΑ εξαιτίας πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν

Η Κίνα θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος πέντε αμερικανικών κατασκευαστριών σε αντίποινα για την πιο πρόσφατη πώληση όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στο Πεκίνο.

Οι πωλήσεις όπλων από την Ουάσιγκτον στην Ταϊπέι αποτελούν αιτία συχνών εντάσεων με το Πεκίνο.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία της. Η σημερινή κυβέρνηση της νήσου απορρίπτει την κινεζική θέση.

Οι κυρώσεις ανακοινώνονται μερικές ημέρες προτού διεξαχθούν στην Ταϊβάν προεδρικές και βουλευτικές εκλογές, το Σάββατο 13η Ιανουαρίου.

Για το Πεκίνο, η επιλογή σε αυτές είναι ανάμεσα στην ειρήνη ή τον πόλεμο.

Τον Δεκέμβριο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε πωλήσεις εξοπλισμών αξίας 300 εκατομμυρίων στην Ταϊβάν, για τη βοηθήσει ιδίως να συντηρήσει συστήματα πληροφορικής των ενόπλων δυνάμεων.

Για την κινεζική διπλωματία, η πρόσφατη πώληση «υπονομεύει σοβαρά την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντα εθνικής ασφαλείας της Κίνας, θέτει σοβαρά σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στο στενό της Ταϊβάν».

Οι εταιρείες που θα υποστούν κυρώσεις είναι οι BAE Systems Land and Armaments, Alliant Techsystems Operations, AeroVironment, Viasat και Data Link Solutions.

Οι αρχές στο Πεκίνο θα παγώσουν τυχόν πόρους των εταιρειών αυτών στη δικαιοδοσία τους και θα απαγορεύσουν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Κίνα κάθε δοσοληψία μαζί τους, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Πεκίνο δεν έχει απαντήσει ως αυτό το στάδιο στο αίτημα του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς να σχολιάσει την εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.