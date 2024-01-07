Νίγηρας: «Θύματα στις τάξεις των αμάχων» σε αεροπορική επιδρομή του στρατού

«Θύματα στις τάξεις των αμάχων» βρέθηκαν έπειτα από αεροπορικά πλήγματα του στρατού του Νίγηρα εναντίον «τρομοκρατών» το βράδυ της Παρασκευής, κοντά στα σύνορα με την Μπουρκίνα Φάσο, παραδέχθηκε το στρατιωτικό καθεστώς που κατέλαβε την εξουσία τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου για τη Σωτηρία της Πατρίδας (ΕΣΣΠ, το στρατιωτικό καθεστώς), οι ένοπλες δυνάμεις αρχικά «απώθησαν τρομοκρατική επίθεση» που εξαπέλυσαν ένοπλοι κινούμενοι με κάπου είκοσι μοτοσικλέτες το βράδυ της 5ης Ιανουαρίου περί τις 19:00.

Η επίθεση αυτή είχε στόχο στρατιωτική θέση στην Τιαουά, στην περιφέρεια Τιλαμπερί (δυτικά), που γειτονεύει με την Μπουρκίνα Φάσο.

Κατόπιν, έγιναν «αεροπορικά πλήγματα» περί τις 20:30 εναντίον «δεύτερης οχηματοπομπής της ΕΤΟ (σ.σ. ‘ένοπλης τρομοκρατικής οργάνωσης’) αποτελούμενης από μοτοσικλέτες και οχήματα κινούμενης προς στρατιωτική θέση στην Τιαουά», εξήγησε το ΕΣΣΠ, σύμφωνα με ανακοίνωσή του που αναγνώστηκε στο δελτίο ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης.

Χθες Σάββατο, «κατά τη διάρκεια εκκαθαριστικής επιχείρησης στον τομέα, περίπολος του στρατού βρήκε στον τόπο της επιδρομής θύματα στις τάξεις των αμάχων», πρόσθεσε το ΕΣΣΠ, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο απολογισμό.

Το στρατιωτικό καθεστώς διαβεβαίωσε πως ελήφθησαν μέτρα για τη «διάσωση των τραυματιών», που διακομίστηκαν σε κέντρο υγείας στην κοντινή πόλη Γκοτέ.

Οι αρχές ανέφεραν πως τζιχαντιστικές οργανώσεις, ενεργές εδώ και χρόνια στην αχανή περιφέρεια Τιλαμπερί, παρότι «σε άτακτη υποχώρηση και αναζήτηση καταφυγίου» έπειτα από επιχειρήσεις του στρατού, σχεδίαζαν μολαταύτα επιθέσεις εναντίον τριών θέσεων των δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή.

Όπως και οι γείτονές του στο Σαχέλ, η Μπουρκίνα Φάσο και το Μαλί, ο Νίγηρας είναι αντιμέτωπος με επαναλαμβανόμενες επιθέσεις τζιχαντιστικών οργανώσεων, ιδιαίτερα στη λεγόμενη περιοχή των τριεθνών συνόρων.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, ένδεκα χωρικοί σκοτώθηκαν σε διπλή επίθεση κοντά στα σύνορα με την Μπουρκίνα Φάσο.

Στις αρχές Οκτωβρίου, 29 στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε ενέδρα, επίσης στο δυτικό τμήμα της χώρας· επρόκειτο για την ενέργεια με τον πιο βαρύ απολογισμό μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα της 26ης Ιουλίου 2023, που ανέτρεψε τον εκλεγμένο πρόεδρο Μοαμέντ Μπαζούμ.

