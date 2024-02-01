Επιβεβαίωσε ο πρώην αρχηγός των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών ότι ερευνάται για ακροδεξιό εξτρεμισμό

Επιβεβαίωσε ο πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος Χανς Γκέοργκ Μάασεν ότι βρίσκεται υπό έρευνα από την υπηρεσία πληροφοριών για ύποπτο ακροδεξιό εξτρεμισμό.

Ο Μάασεν δημοσίευσε επιστολή από το Γραφείο Προστασίας του Συντάγματος (BfV) που επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται στο στόχαστρο έρευνας από την υπηρεσία της οποίας ήταν επικεφαλής μέχρι το 2018.

Η υπηρεσία αναφέρει ότι δεν μπορεί να σχολιάσει μεμονωμένες περιπτώσεις λόγω αυστηρών κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ο Μάασεν είπε στο X, πρώην Twitter, ότι η επιστολή δεν περιείχε «ουσιώδεις αποδείξεις ότι η έρευνα ήταν δικαιολογημένη», προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση τον φοβόταν.

Κατηγορεί την κεντροαριστερή υπουργό Εσωτερικών Νάνσι Φέιζερ ότι χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες πληροφοριών για να πολεμήσει πολιτικούς αντιπάλους.

Στην επιστολή, αξιωματούχοι ασφαλείας αναφέρουν την προφανή πίστη του Μάασεν στις ακροδεξιές και αντισημιτικές θεωρίες συνωμοσίας, την αντιμεταναστευτική ρητορική του και μια συμπάθεια προς το ακροδεξιό κίνημα Reichsbürger, μέλη του οποίου συνελήφθησαν τον Δεκέμβριο του 2022 μετά από ένα αποτυχημένο δήθεν πραξικόπημα.

Ο Μάασεν έχει επίσης δηλώσει ότι το νέο δεξιό πολιτικό κόμμα του, η Ένωση Αξιών, την οποία ίδρυσε στα τέλη Ιανουαρίου, θα χαρεί να συνεργαστεί με το ακροδεξιό AfD για να πάρει την εξουσία μετά τις σημαντικές επερχόμενες περιφερειακές εκλογές.

Ως επικεφαλής της γερμανικής υπηρεσίας πληροφοριών, ο Μάασεν κατηγορήθηκε ότι υποβάθμισε την απειλή της ακροδεξιάς.

Με τα χρόνια, έγινε όλο και πιο εκδηλωτικός για τους υποτιθέμενους κινδύνους που θέτουν οι μετανάστες για τη γερμανική κοινωνία και τα οργισμένα σχόλιά του στα social media τον μετέτρεψαν σε σύμβολο της ριζοσπαστικής δεξιάς.

Το 2018, αναγκάστηκε να παραιτηθεί - επίσημα στάλθηκε σε «πρόωρη συνταξιοδότηση» - αφού φάνηκε να αμφιβάλλει για την αλήθεια ενός βίντεο που δείχνει ξενοφοβική ακροδεξιά βία σε ένα φεστιβάλ δρόμου στην ανατολική πόλη Chemnitz.

Από τότε τα σχόλιά του έγιναν πιο ακραία. Σε ένα άρθρο με τίτλο «Χημειοθεραπεία για τη Γερμανία», συνέκρινε τους μετανάστες με τον καρκίνο.

Οι ειδικοί λένε ότι ο Μάασεν φαίνεται να έχει «ριζοσπαστικοποιηθεί», γεγονός που αποτελεί ειρωνεία για το πρώην αφεντικό μιας υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης.





Πηγή: skai.gr

