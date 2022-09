Ο τυφώνας Ιαν «ρούφηξε» όλη τη θάλασσα στον κόλπο της Τάμπα – Δείτε το βίντεο

Εικόνες αποκαλύψεις μετά το καταστροφικό – και ίσως φονικό – πέρασμα του τυφώνα Ίαν από τις ακτές της Φλόριντα. Ο Ιαν χτύπησε τις ακτές της νοτιοδυτικής Φλόριντα, μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια, αφήνοντας 2 εκατομμύρια ανθρώπους στο σκοτάδι και προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Ανάμεσα στις εικόνες καταστροφής, δέος προκαλεί και το σκηνικό στον Κόλπο της Τάμπα, όπου ο τυφώνας Ιαν «ρούφηξε» όλο το νερό και άδειασε τη θάλασσα, αποκαλύπτοντας τον βυθό.

Τα νερά «τραβήχτηκαν» λίγο πριν φτάσει στη στεριά ο Ίαν με ανέμους που έφταναν τα 241 χιλιόμετρα την ώρα.

