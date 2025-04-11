O Tραμπ, η Κίνα και οι δασμοί μετά την οπισθοχώρηση

Της Αθηνάς Παπακώστα

Καθώς η Wall Street βούτηξε ξανά, χθες, Πέμπτη, στο κόκκινο, ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στα μέλη του υπουργικού του συμβουλίου, παρουσία δημοσιογράφων, τόνισε ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς και στράφηκε προς τον υπουργό Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, Χάουαρντ Λούτνικ, ο οποίος ισχυρίστηκε, χωρίς να εισέρχεται σε λεπτομέρειες, ότι οι συμφωνίες με διάφορες χώρες που υπόκεινται στους επονομαζόμενους αμοιβαίους δασμούς Τραμπ έρχονται λίαν συντόμως.

Λίγο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο δείκτης S&P 500 κατέγραφε απώλειες 5,2%, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έχανε 4,3% και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq έκανε βουτιά 6%. Οι επενδυτές ζαλισμένοι από τα μπρος – πίσω του Αμερικανού προέδρου αισθάνονται ανασφαλείς και οι αγορές ανέκαθεν απεχθάνονταν την αβεβαιότητα. Κατά συνέπεια, το ιστορικό άλμα της Wall Street την Τετάρτη αποτελεί παρελθόν και ένα μεγάλο μέρος από τα κέρδη της εν λόγω συνεδρίασης έγιναν καπνός σε αυτή της Πέμπτης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι «η μετάβαση θα έχει ένα κόστος και θα προκαλέσει προβλήματα», όμως, όπως προσέθεσε, «στο τέλος θα είναι ένα καλό πράγμα».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών της χώρας, Σκοτ Μπέσεντ, σε ερώτηση δημοσιογράφων για την εικόνα από τις αγορές, είπε ότι «δεν παρατηρεί τίποτε το ασυνήθιστο» και συμπλήρωσε πως η αμερικανική κυβέρνηση εργάζεται με σκοπό τη σύναψη συμφωνιών με άλλες χώρες, γεγονός το οποίο θα προσφέρει «μεγάλη βεβαιότητα» εντός των επόμενων 90 ημερών. Όπως προσέθεσε δε η πρώτη χώρα με την οποία συζητά η Ουάσιγκτον είναι το Βιετνάμ.

Για τους αναλυτές όμως είναι ακόμη νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Εξηγούν δε ότι από την εξίσωση δεν μπορεί κανείς να παραλείψει το γεγονός πως ο πόλεμος των δασμών εξακολουθεί να μαίνεται με την Κίνα.

Το Πεκίνο έχει ξεκαθαρίσει ότι θα υπογραμμίζοντας, μέσω του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Ζιαν, πως «εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμείνουν στον πόλεμο των δασμών, η Κίνα θα παλέψει μέχρι τέλους».

Οι δασμοί Τραμπ κατά της Κίνας ανέρχονται, εν τέλει, στο 145% και αυτό γιατί, όπως διευκρίνισε ο Λευκός Οίκος, η δασμολογική επιβάρυνση 125% που ανακοινώθηκε την Τετάρτη αφορά μονάχα στο επίπεδο των «αμοιβαίων» δασμών Τραμπ. Επομένως, στο 125% προστίθενται οι δασμοί ύψους 20% που ήταν ήδη σε ισχύ.

Όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού του συμβουλίου, θα ήθελε να συνάψει συμφωνία με την Κίνα. Άγνωστο βέβαια παραμένει το πώς. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί κανένα χρονοδιάγραμμα σχετικά, ενώ ο ίδιος ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει επανειλημμένως υπονοήσει ότι στο τέλος το Πεκίνο θα αναγκαστεί να λυγίσει τονίζοντας ότι ο Κινέζος ομόλογός του είναι «φίλος του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.