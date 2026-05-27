Μακρόν: Η Νορβηγία εντάσσεται στη γαλλική πυρηνική ομπρέλα

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Νορβηγία έδωσε τη συγκατάθεσή της να ενταχθεί υπό τη γαλλική πυρηνική ομπρέλα, σε μια εξέλιξη που ενισχύει τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών στην Ευρώπη για την ασφάλεια και τον ρόλο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε δήλωσε στο πρακτορείο NTB ότι η χώρα θα τεθεί υπό τη γαλλική πυρηνική ομπρέλα, την ώρα που αυξάνονται στην Ευρώπη οι ανησυχίες για τη δέσμευση των ΗΠΑ στην ασφάλεια της περιοχής.

Η απόφαση της Νορβηγίας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η χώρα θεωρούνταν διαχρονικά στενά ευθυγραμμισμένη με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤO, θεωρώντας ότι η ασφάλειά της διασφαλίζεται κυρίως μέσω της στενής ευθυγράμμισης με την Ουάσινγκτον.



Πηγή: skai.gr

