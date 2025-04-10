Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Ισχυρά κέρδη 3,54% - Κατά 3,5 δισ. ευρώ αυξήθηκε η κεφαλαιοποίηση της αγοράς

Ισχυρή ανοδική κίνηση κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να ακολουθεί τη ραγδαία αλλαγή σκηνικού στις διεθνείς αγορές, που προκάλεσε η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για άμεση παύση 90 ημερών των δασμών εκτός από την Κίνα.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές συμμετέχουν σε παγκόσμιο ράλι μετά την ελάφρυνση των δασμών, ενώ οι δείκτες στη Wall Street άνοιξαν με σημαντικές απώλειες, μετά το ιστορικό ράλι της Τετάρτης.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε με ισχυρά κέρδη, αλλά αρκετά χαμηλότερα από το εκρηκτικό ξεκίνημα και διαμορφώθηκε στις 1.582,40 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 3,54%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.653,24 μονάδες (+8,17%).

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 3,5 δισ. ευρώ σε σχέση με τη χθεσινή συνεδρίαση.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 325,915 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 78.296.462 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 3,48%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 3,76%.

Ανοδικά κινήθηκαν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+6,11%), της Ελλάκτωρ (+5,90%), της Aktor (+5,80%), της Viohalco (+5,31%) και της Μυτιληναίος (+5,19%)

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 24.456.012 και 18.224.321 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 84,45 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 50,26 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 102 μετοχές, 9 πτωτικά και 10 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δομική Κρήτης (+12,08%) και Frigoglass (+10,0%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler (-9,48%) και Autohellas (-5,34%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 4,7400 +5,80%

OPTIMA:14,600 +4,29%

ΤΙΤΑΝ: 38,5000 +4,48%

ALPHA BANK: 2,0310 +6,11%

AEGEAN AIRLINES: 11,5000 +2,86%

VIOHALCO: 4,9600 +5,31%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,0000 +4,41%

ΔΑΑ:9,1000 +2,42%

ΔΕΗ: 12,8500 +4,13%

COCA COLA HBC:40,6200 +3,83%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,3640 +5,90%

ΕΛΠΕ: 7,2500 +2,69%

ELVALHALCOR: 1,8400 +4,90%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,5000 +1,89%

ΕΥΔΑΠ: 5,6900 +2,15%

EUROBANK: 2,2320 +1,59%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1800 +3,34%

MOTOR OIL: 20,1800 +2,70%

JUMBO: 24,6000 +4,06%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 38,9000 +5,19%

ΟΛΠ:37,9000 +3,69%

ΟΠΑΠ: 18,3000 +2,98%

ΟΤΕ: 15,1200 +1,68%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,5000 +3,02%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,5000 +3,65%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

