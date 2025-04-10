Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ πρωτομίλησε για την επιβολή δασμών, υποτίθεται ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινούσαν έναν ιστορικό εμπορικό πόλεμο εναντίον μιας σειράς χωρών. Προς το παρόν όμως, έχουν περιοριστεί σε έναν και μοναδικό στόχο, την Κίνα.

Χθες, Τετάρτη ο Τραμπ ανακοίνωσε μια τρίμηνη παύση σε όλους τους «αμοιβαίους» δασμούς που είχαν τεθεί σε ισχύ ώρες νωρίτερα – με μια εξαίρεση, την Κίνα, εμβαθύνοντας με αυτόν τον τρόπο μια αντιπαράθεση που έμελλε να διαλύσει το εμπόριο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Στη συνέχεια, το Πεκίνο τήρησε την δική του υπόσχεση και προχώρησε σε αντίμετρα.

Επιπλέον, το υπουργείο Εξωτερικών στο Πεκίνο απάντησε στον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ με ένα βίντεο του πρώην ηγέτη της Κίνας, Μάο Τσε Τουνγκ, όπου διαμηνύει «δεν θα υποχωρήσουμε». Το βίντεο είναι ένα απόσπασμα από την ομιλία του Μάο στη λήξη του συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας το 1953, όπου αναφερόταν στον πόλεμο της Κορέας, στη διάρκεια του οποίου το Πεκίνο υποστήριξε την Πιονγιάνγκ και οι ΗΠΑ τη Νότια Κορέα.

«Ως προς το πόσο θα διαρκέσει αυτός ο πόλεμος, δεν είμαστε εμείς που θα το αποφασίσουμε. Εξαρτάτο από τον πρόεδρο Τρούμαν και τώρα εξαρτάται από τον πρόεδρο Αϊζενχάουερ ή όποιον είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Στο χέρι τους είναι», λέει ο ιστορικός ηγέτης της Κίνας.

Και συνεχίζει: «Ανεξάρτητα από το πόσο θα διαρκέσει αυτός ο πόλεμος, εμείς δεν θα υποκύψουμε ποτέ. Θα παλέψουμε μέχρι να θριαμβεύσουμε πλήρως», ρήση που, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, ισχύει και σήμερα.

Το βίντεο συνοδεύει ένα σχόλιο το οποίο αναφέρει: «Είμαστε Κινέζοι. Δεν φοβόμαστε τις προκλήσεις. Δεν θα υποχωρήσουμε».

We are Chinese. We are not afraid of provocations. We don’t back down. 🇨🇳 pic.twitter.com/vPgifasYmI — Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) April 10, 2025

Ο ρυθμός αυτής της κλιμάκωσης μεταξύ ΗΠΑ- Κίνας είναι εκπληκτικός. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας, οι δασμοί του Τραμπ στις κινεζικές εισαγωγές έχουν εκτιναχθεί από το 54% στο 104% και τώρα στο 125% – στοιχεία που προστίθενται στους υπάρχοντες φόρους που επιβλήθηκαν πριν από τη δεύτερη θητεία του προέδρου. Και η Κίνα ανταπέδωσε με αύξηση των δασμών σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται από τις ΗΠΑ, στο 84%.

Η αναμέτρηση δημιουργεί μια ιστορική ρήξη που όχι μόνο θα προκαλέσει πόνο και στις δύο αυτές βαθιά συνυφασμένες οικονομίες – αλλά θα προσθέσει τρομερή τριβή στη γεωπολιτική τους αντιπαλότητα, σχολιάζει σε ανάλυσή του το CNN.

Ο Τραμπ φάνηκε να συνδέει την απόφασή του να μην προχωρήσει σε παύση των δασμών για το Πεκίνο λέγοντας στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι «η Κίνα θέλει να κάνει μια συμφωνία, απλώς δεν ξέρουν πώς να το κάνουν».

Αλλά το Πεκίνο φαίνεται να το βλέπει εντελώς διαφορετικά. Ο Κινέζος ηγέτης, Σι Τζινπίνγκ δεν βλέπει καμία επιλογή για τη χώρα του να συνθηκολογήσει σε αυτό που αποκαλεί «μονομερή εκφοβισμό» της Αμερικής. Ενώ η Κίνα έχει δηλώσει εδώ και καιρό ότι θέλει να συνομιλήσει με τις ΗΠΑ, η ταχεία κλιμάκωση του Τραμπ φαίνεται να επιβεβαίωσε στο Πεκίνο ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν πραγματικά να έρθουν σε συνομιλίες. Σύμφωνα με τους αναλυτές, λοιπόν, η Κίνα όχι μόνο είναι έτοιμη να αντεπιτεθεί αλλά προετοιμάζεται ώστε να χρησιμοποιήσει την εμπορική αναταραχή που δημιουργεί ο Τραμπ για να ενισχύσει τη δική της θέση.

«Ο Σι ήταν ξεκάθαρος και ανέμενε εδώ και πολύ καιρό ότι η Κίνα θα εισέλθει σε μια περίοδο παρατεταμένης πάλης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους της, που η Κίνα έπρεπε να προετοιμαστεί για αυτό, και το έχουν κάνει εκτενώς», δήλωσε ο Τζέικομπ Γκούντερ, επικεφαλής αναλυτής οικονομίας στο think tank MERICS με έδρα το Βερολίνο.

«Πόλεμος φθοράς»

Για δεκαετίες, η Κίνα είναι το εργοστάσιο του κόσμου, όπου όλο και πιο αυτοματοποιημένες και υψηλής τεχνολογίας αλυσίδες παραγωγής παράγουν τα πάντα, από οικιακά είδη και παπούτσια μέχρι ηλεκτρονικά είδη, πρώτες ύλες για κατασκευές, συσκευές και ηλιακούς συλλέκτες.

Αυτά τα εργοστάσια ικανοποίησαν τη ζήτηση των Αμερικανών και των παγκόσμιων καταναλωτών για προσιτά αγαθά, αλλά τροφοδότησαν ένα τεράστιο εμπορικό έλλειμμα – και την αίσθηση ορισμένων Αμερικανών, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ, ότι η παγκοσμιοποίηση έχει κλέψει την παραγωγή και τις θέσεις εργασίας των ΗΠΑ.

Η αύξηση των δασμών από τον Τραμπ πάνω από 125% θα μπορούσε τώρα να μειώσει τις εξαγωγές της Κίνας στις ΗΠΑ κατά περισσότερο από το ήμισυ τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις.

Πολλά προϊόντα από την Κίνα δεν θα μπορούν να αντικατασταθούν γρήγορα προτού ανοίξουν νέα εργοστάσια. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει αύξηση του φόρου για τους Αμερικανούς κατά περίπου 860 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσαν αναλυτές της JP Morgan την Τετάρτη.

Στην Κίνα, ένα ευρύ φάσμα προμηθευτών είναι πιθανό να δουν τα ήδη στενά περιθώρια κέρδους τους να διαγράφονται εντελώς, με τους επιχειρηματίες να αναζητούν ήδη χώρες για να ανοίξουν νέα εργοστάσια.

Η κλίμακα των δασμών θα μπορούσε να οδηγήσει σε «εκατομμύρια ανθρώπους να μείνουν άνεργοι» και σε «κύμα χρεοκοπίας» σε ολόκληρη την Κίνα, σύμφωνα με τον Victor Shih, διευθυντή του Κέντρου Κίνας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια Σαν Ντιέγκο 21st Century China.

«Αλλά η Κίνα μπορεί να υποστηρίξει αυτήν την (κατάσταση) πολύ περισσότερο από όσο μπορούν οι Αμερικανοί πολιτικοί», είπε.

Το Πεκίνο πιστεύει επίσης ότι μπορεί να ξεπεράσει την καταιγίδα.

«Προετοιμασία για αυτή τη μέρα»

Το Πεκίνο τις τελευταίες εβδομάδες συνομιλεί επίσης με χώρες από την Ευρώπη έως τη Νοτιοανατολική Ασία σε μια προσπάθεια να επεκτείνει την εμπορική της συνεργασία.

Παράλληλα, έχει προετοιμαστεί για τριβές με τις ΗΠΑ στον εμπορικό τομέα από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε εκστρατεία εναντίον της Huawei που αποτέλεσε μια αφύπνιση για το Πεκίνο ότι η οικονομική του άνοδος θα μπορούσε να εκτροχιαστεί αν δεν ήταν καλά προετοιμασμένο.

«Η κινεζική κυβέρνηση προετοιμαζόταν για αυτήν την ημέρα εδώ και έξι χρόνια – ήξερε ότι αυτό ήταν μια πιθανότητα», είπε ο Victor Shih.

Σήμερα, η Κίνα βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσει μια ευρύτερη εμπορική σύγκρουση, λένε οι ειδικοί. Σε σύγκριση με το 2018, έχει επεκτείνει τις εμπορικές της σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο, μειώνοντας το μερίδιο των εξαγωγών των ΗΠΑ από περίπου το ένα πέμπτο του συνόλου σε λιγότερο από 15%.

Οι κατασκευαστές του έχουν επίσης δημιουργήσει εκτεταμένες δραστηριότητες σε τρίτες χώρες όπως το Βιετνάμ και την Καμπότζη, εν μέρει για να επωφεληθούν από δυνητικά χαμηλότερους δασμούς στις ΗΠΑ.

Η Κίνα έχει επίσης δημιουργήσει τις αλυσίδες εφοδιασμού της για σπάνιες γαίες και άλλα κρίσιμα ορυκτά, αναβάθμισε την τεχνολογία κατασκευής της με AI και ανθρωποειδή ρομπότ και ενίσχυσε τις προηγμένες τεχνολογικές της δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων των ημιαγωγών. Από πέρυσι, η κυβέρνηση εργάστηκε επίσης, με διαφορετική επιτυχία, για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η αδύναμη κατανάλωση και το υψηλό χρέος της τοπικής αυτοδιοίκησης.

"Οι αδυναμίες (της Κίνας) είναι σημαντικές, αλλά στο πλαίσιο μιας ολικής φιλονικίας, αυτές είναι διαχειρίσιμες. Οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να καταφέρουν, από μόνες τους, να φέρουν την κινεζική οικονομία στο χείλος της καταστροφής», δήλωσε ο Scott Kennedy, ανώτερος σύμβουλος στο κέντρο σκέψης του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

