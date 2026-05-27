Η ΕΕ εξετάζει να θέσει εκτός νόμου το ακροδεξιό ESN της AfD

Το ακροδεξιό κόμμα «Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών» (ESN), στο οποίο συμμετέχει και η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), ενδέχεται να τεθεί εκτός νόμου επειδή θεωρείται ότι δεν τηρεί τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αρμόδια εποπτική αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ενεργοποίησε την Τετάρτη διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει το ESN στην απώλεια της ιδιότητας ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και της σχετικής χρηματοδότησής του, σύμφωνα με το Politico.

Το κόμμα ESN αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα από την πολιτική ομάδα ESN στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία αριθμεί 27 ευρωβουλευτές. Οι πολιτικές ομάδες είναι κοινοβουλευτικές παρατάξεις, ενώ τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα αποτελούν ευρύτερες συμμαχίες εθνικών κομμάτων που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η πολιτική ομάδα ESN στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αντιμετωπίζει κυρώσεις και η βασική συνέπεια για τους ευρωβουλευτές της AfD θα ήταν η απώλεια ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος που θα μπορούσε να τους στηρίζει σε μελλοντικές ευρωπαϊκές εκλογές ή να συντονίζει την πολιτική τους με άλλες ιδεολογικά συγγενείς παρατάξεις.

Το κόμμα και η πολιτική ομάδα ESN ιδρύθηκαν από την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) μετά τις ευρωεκλογές του 2024 και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το βουλγαρικό Revival, το γαλλικό Reconquest του Ερίκ Ζεμούρ, τη Συνομοσπονδία της Πολωνίας, το SPD της Τσεχίας, το ουγγρικό Κίνημα «Η Πατρίδα μας», το Forum for Democracy της Ολλανδίας και το Κίνημα Δημοκρατία της Σλοβακίας.

Για το 2026, το ESN προβλέπεται να λάβει επιχορήγηση άνω των 2 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και Ιδρύματα ανακοίνωσε ότι εντόπισε στοιχεία που «θέτουν υπό αμφισβήτηση τη συμμόρφωση» του ακροδεξιού ευρωπαϊκού κόμματος ESN με τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, σύμφωνα με επιστολή του επικεφαλής της αρχής, Πασκάλ Σονάρ, προς το Συμβούλιο της ΕΕ, την οποία επικαλείται το Politico.

Η εποπτική αρχή ελέγχει κατά πόσο τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα τηρούν τους κανόνες της ΕΕ, οι οποίοι απαιτούν σεβασμό στις βασικές αξίες της Ένωσης, όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

Στην επιστολή των 300 σελίδων, ο Σονάρ αναφέρει ότι υπάρχουν «αποδείξεις» πως μέλη του ESN παραβιάζουν τις ευρωπαϊκές αξίες. Στα στοιχεία περιλαμβάνονται δικαστικές αποφάσεις, στιγμιότυπα οθόνης και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ευρωβουλευτές και κομματικά στελέχη, με αντιμεταναστευτική, αντισημιτική και αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ ρητορική, καθώς και αναφορές σε επαναπατρισμό και εξισώσεις της ομοφυλοφιλίας με την παιδοφιλία.

Μεταξύ των αναρτήσεων που επισημαίνονται στην επιστολή περιλαμβάνεται και ανάρτηση του Πολωνού πολιτικού Τόμας Μίχαου Γκραμπάρτσικ από το ακροδεξιό κόμμα Confederation/New Hope, ο οποίος έγραψε αυτόν τον μήνα: «Το Ισραήλ δεν είναι απλώς ένα εγκληματικό κράτος. Οι Ισραηλινοί είναι ένα έθνος εγκληματιών». Το κόμμα New Hope αναδημοσίευσε την ανάρτηση.

Η επιστολή εστιάζει ιδιαίτερα στο βουλγαρικό ακροδεξιό κόμμα Revival, υποστηρίζοντας ότι συνεργάζεται ανοιχτά με το κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ το κατηγορεί επίσης ότι βρισκόταν πίσω από βίαιες διαδηλώσεις στη Σόφια και επιθέσεις κατά της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Φεβρουάριο του 2025.

Σε ό,τι αφορά την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), η επιστολή αναφέρεται στην απόφαση των γερμανικών υπηρεσιών πληροφοριών τον Μάιο του 2025 να χαρακτηρίσουν το κόμμα ως «δεξιά εξτρεμιστική οργάνωση», επικαλούμενες «τον εξτρεμιστικό χαρακτήρα ολόκληρου του κόμματος, που παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Το γερμανικό κοινοβούλιο έχει συζητήσει στο παρελθόν το ενδεχόμενο να ζητήσει από το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας να ξεκινήσει διαδικασία απαγόρευσης της AfD.

Σε δήλωσή της στο Politico, η εποπτική αρχή APPF ανέφερε ότι «παρείχε στοιχεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, προκειμένου τα θεσμικά όργανα να αποφασίσουν εάν θα ζητήσουν επίσημο έλεγχο συμμόρφωσης με τις αξίες της Ένωσης».

Ο πρόεδρος του ευρωπαϊκού κόμματος ESN, Στάνισλαβ Στογιάνοφ, είχε δηλώσει στην APPF στις 4 Μαΐου ότι το ESN «δεν έχει εντολή να παρεμβαίνει άμεσα στις υποθέσεις των κομμάτων-μελών του», προσθέτοντας όμως ότι παραμένει «προσηλωμένο στην προάσπιση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ μέσω διαρκούς διαλόγου με τα σχετικά κόμματα».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Συμβούλιο της ΕΕ μπορούν να ζητήσουν από την APPF να ξεκινήσει επίσημη διαδικασία, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και στην απαγόρευση ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος.

Εφόσον η APPF λάβει το σχετικό «πράσινο φως», θα αποστείλει τις παρατηρήσεις της στο ESN, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να λάβει μέτρα ώστε να κατευνάσει τις ανησυχίες της αρχής.

Στη συνέχεια, μια «επιτροπή ανεξάρτητων επιφανών προσωπικοτήτων» θα εκδώσει σύσταση, πριν η εποπτική αρχή λάβει την τελική απόφαση για το αν θα αφαιρεθεί από το ESN η ιδιότητα ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος.

Αφού ληφθεί η τελική απόφαση από την αρχή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα έχουν προθεσμία τριών μηνών για να διατυπώσουν ενστάσεις.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.