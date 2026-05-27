Συναγερμός σε όλη την Ουκρανία μετά από εκτόξευση υπερηχητικών πυραύλων Kinzhal

Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής σήμανε το βράδυ της Τετάρτης σε ολόκληρη την Ουκρανία, σύμφωνα με ουκρανικά κανάλια παρακολούθησης, ενώ ρωσικές δυνάμεις φέρονται να εκτόξευσαν υπερηχητικούς πυραύλους Kinzhal από αεροσκάφη MiG-31K.

Παράλληλα, πύραυλοι φαίνεται να κατευθύνονται προς τις περιοχές Ζιτομίρ και Χμελνίτσκι, δυτικά του Κιέβου, ενώ και η Οδησσός, σημαντικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, φέρεται να δέχεται επίθεση.

Η Μόσχα είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι σχεδιάζει νέο κύμα επιθέσεων κατά του Κιέβου, καλώντας ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν την ουκρανική πρωτεύουσα.



Πηγή: skai.gr

