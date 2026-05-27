Ένα ακόμη κατασκευαστικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη στον Λευκό Οίκο, αν και αυτή τη φορά πρόκειται να έχει προσωρινό χαρακτήρα, σύμφωνα με το Associated Press.

Στον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου στήνεται το περίφημο «οκτάγωνο» για αγώνα UFC που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ και τα 80ά γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ.

Το κλουβί αναμένεται να περιβάλλεται από συρμάτινο πλέγμα, εν όψει της εκδήλωσης της 14ης Ιουνίου. Γύρω του θα στηθεί σκηνικό στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας - κόκκινο, λευκό και μπλε - ενώ δύο μεγάλες οθόνες θα μεταδίδουν ζωντανά τη δράση.

Το κλουβί και η σκηνή θα περιβάλλονται από χιλιάδες προσωρινές θέσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός χώρου δίπλα στο ρινγκ για μια μπάντα.

Το έργο εντάσσεται σε μια σειρά εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 250ής επετείου από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας στις 4 Ιουλίου 1776. Μεταξύ των άλλων προγραμματισμένων εκδηλώσεων περιλαμβάνονται ένας αγώνας IndyCar που θα περάσει μπροστά από τον Λευκό Οίκο και η «Great American State Fair» που θα πραγματοποιηθεί στο National Mall.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι το τελικό πρότζεκτ του UFC θα περιλαμβάνει μια αρένα 5.000 θέσεων ακριβώς έξω από την κεντρική είσοδο του Λευκού Οίκου. Παράλληλα, θα τοποθετηθούν μεγάλες οθόνες στο κοντινό πάρκο Ellipse για τη ζωντανή μετάδοση των αγώνων, ενώ το UFC σχεδιάζει να διαθέσει έως και 85.000 δωρεάν εισιτήρια για τους θεατές και στους δύο χώρους.

«Δεν έχω δει ποτέ κανέναν να θέλει κάτι τόσο πολύ όσο ο κόσμος θέλει αυτά τα εισιτήρια», δήλωσε πρόσφατα ο Τραμπ αναφερόμενος στη ζήτηση για την παρακολούθηση του αγώνα του UFC, προσθέτοντας: «Θα είναι κάτι το ξεχωριστό».

Πηγή: skai.gr

