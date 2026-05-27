Ώρα τελικού στη Λειψία. Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο διεκδικούν το τρόπαιο του Conference League στον μεγάλο τελικό του Conference League.

Για τους αετούς του Λονδίνου, ο Γερμανός τεχνικός Όλιβερ Γκλάσνερ επέλεξε το 3-4-2-1. Ο Χέντερσον στην εστία, με τριάδα άμυνας τους Ριάντ, Λακρουά και Κανβό. Ο Μουνιός ο δεξιός μπακ χαφ, ο Μίτσελ αριστερός, ενώ στον άξονα θα είναι ο Γουόρτον με τον Καμάντα. Δεξί εξτρέμ ο Ισμαΐλα Σαρ, αριστερό εξτρέν ο Πίνο και στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Ματετά.

Στον πάγκο: Mάθιους, Μπενίτες, Λερμά, Τζόνσον, Κλάιν, Χιούζ, Στραντ-Λάρσεν, Σόσα, Ρίτσαρντς, Γκεσάν, Ντέβινι, Κάρνταϊνς.

Για τους Μαδριλένους ο Ισπανός τεχνικός Ίνιγο Πέρεθ επέλεξε το 4-2-3-1. Μπατάγια στην εστία, με τετράδα άμυνας από τα δεξιά προς τα αριστερά, Ράτσιου, Λεζέν, Σις, Σαβαρία. Οι Βαλεντίν, Λόπεθ θα είναι οι δυο χαφ με τον Ντε Φρούτος δεξιά, τον Παλαθόν στο "10", τον Γκαρθία αριστερά και τον Αλεμάο στην κορυφή.

Στον πάγκο: Καρδένιας, Μολίνα, Ντίας, Τρέχο, Καμέγιο, Άκοματς, Γκουμπάου, Μπαλίου, Εσπίνο, Μεντί.

