Με τις... αντοχές των αγορών και των επιχειρήσεων φαίνεται να «παίζει» ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμμένει στην τακτική του «Σκωτσέζικου ντους» σε ότι αφορά τους δασμούς και ιδιαίτερα απέναντι στην Κίνα, ανεβάζοντας σήμερα το ποσοστό των δασμών στο 145%.

Στις δηλώσεις του, ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε... μεταμορφωμένος, λέγοντας ότι «θα θέλαμε μία συμφωνία με την Κίνα», ενώ πρόσθεσε πως «εργαζόμαστε για κάτι καλό και για τις δύο χώρες τελικά».

Αναφερόμενος συνολικά στους δασμούς, ο Τραμπ είπε ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, οι δασμοί θα επανέλθουν στο ανώτερο επίπεδο, το οποίο έχει ορίσει. Ωστόσο, δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο να παραταθεί η αναστολή των 90 ημερών, εφόσον υπάρχει διαπραγμάτευση σε εξέλιξη.

Όσον αφορά το θέμα της Ουκρανίας, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος δήλωσε ότι νομίζει «πως έχει επιτευχθεί πρόοδος» και ευχαρίστησε τη Ρωσία για την απελευθέρωση της Καρέλινα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στη Γάζα, λέγοντας ότι είναι κοντά σε συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς για τους ομήρους, τονίζοντας ωστόσο ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, «τότε θα επιστρέψουμε στο σημείο που βρισκόμασταν».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τους δασμούς, προκειμένου να πληρώσει μέρος του χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «κάθε χώρα είναι διαφορετική» όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για δασμούς με μία εξαίρεση: την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Κάθε χώρα είναι διαφορετική. Κάποιες έχουν πλεονεκτήματα που άλλες δεν έχουν», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για τους δασμούς, αφού αποφάσισε να «παγώσει» τους ανταποδοτικούς δασμούς για 90 ημέρες.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο του Λευκού Οίκου αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπιστεί ως μπλοκ ή ως μεμονωμένα κράτη σε ό,τι αφορά τους δασμούς, ο Τραμπ απάντησε άμεσα: «ως ένα μπλοκ».

«Τη βλέπουμε ως ένα μπλοκ», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Ήταν πολύ σκληροί».

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι οι δικοί του ανταποδοτικοί δασμοί κατά της Κίνας, που πλέον φτάνουν τουλάχιστον το 145%, ανάγκασαν την ΕΕ να «παγώσει» τους αντίστοιχους δασμούς της κατά των ΗΠΑ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι θα αναστείλει τα αντίμετρα κατά των ΗΠΑ «για να δοθεί μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις», όπως δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Ήταν έτοιμοι να ανακοινώσουν αντίποινα και μετά έμαθαν τι κάναμε με την Κίνα», δήλωσε ο Τραμπ. «Είπαν, ξέρετε, θα το καθυστερήσουμε λίγο».

«Κοιτάξτε, η ΕΕ είναι πολύ έξυπνη, αλλά πραγματικά έχει εκμεταλλευτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε.



