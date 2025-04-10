Μετά την εκρηκτική άνοδο της Τετάρτης, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης βρίσκεται και πάλι στο βαθύ κόκκινο, χάνοντας σχεδόν τα μισά που κέρδισε στο χθεσινό ιστορικό ράλι, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί λόγω των πολλών δασμών που παραμένουν ακόμη σε ισχύ.

Ετσι, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 4,35% στις 38.843 μονάδες, ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας χάνει 5,71% στις 16.143 μονάδες και ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 σημειώνει απώλειες 4,81% στις 5.193 μονάδες. Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο Nasdaq έκλεισε με άνοδο άνω του 12%.

Της πτώσης ηγούνται οι τίτλοι των Apple και Tesla, που χάνουν πάνω από 7% και 11% αντίστοιχα. H Nvidia καταγράφει απώλειες πάνω από 8%, ενώ πτώση άνω του 7% σημειώνει η μετοχή της Meta Platforms.

Ο Πάτρικ Ο’Χέιρ, αναλυτής της Briefing.com, είπε ότι η «υποχώρηση» που παρατηρείται σήμερα «δεν προκαλεί έκπληξη». Λαμβάνοντας υπόψη τα σημαντικά κέρδη της Τετάρτης, πολλοί επενδυτές θεώρησαν ότι κέρδισαν ένα «δώρο» που τους επιτρέπει να πουλήσουν σήμερα, «γνωρίζοντας ότι η αβεβαιότητα όσον αφορά τους δασμούς και την οικονομία δεν έχει επιλυθεί» με τις ανακοινώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η αναστολή της επιβολής δασμών για 90 ημέρες, την οποία ανακοίνωσε ο Τραμπ την Τετάρτη, «είναι χρήσιμη, αλλά δεν αποτελεί λύση για την αβεβαιότητα», συνόψισε ο Ο’Χέιρ.

Ο Κρίστοφερ Λόου, της FHN Financial, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «η περίοδος της αναστολής επιβολής των δασμών είναι αρκετά μικρή» και για να στηριχθεί μια δυναμική άνοδος στη Γουόλ Στριτ θα χρειαστεί «να συναφθούν συμφωνίες» με έναν αριθμό χωρών.

Η τιμή του πετρελαίου πέφτει επίσης. Γύρω στις 18.15 (ώρα Ελλάδας) το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας παράδοσης Ιουνίου υποχωρούσε κατά 3,59%, στα 63,13 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό WTI, παράδοσης Μαΐου, έπεφτε κατά 4,06%, στα 59,82 δολάρια το βαρέλι.

Το δολάριο επιτάχυνε την πτώση του και έφτασε στο χαμηλότερο σημείο έναντι του γαλλικού φράγκου εδώ και μια δεκαετία. Γύρω στις 118.05 υποχωρούσε κατά 2% έναντι του ευρώ και κατά 2,8% έναντι του φράγκου Ελβετίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

