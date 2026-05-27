Ο προσωπικός βοηθός του Μάθιου Πέρι, ο οποίος είχε κεντρικό ρόλο στην εξάρτηση του σταρ των "Friends" από την κεταμίνη και του έκανε ένεση με τη θανατηφόρα δόση του ναρκωτικού, καταδικάστηκε την Τετάρτη σε τρία χρόνια και πέντε μήνες φυλάκιση με διετή αναστολή.

Η δικαστής Σέριλιν Πις Γκάρνετ επέβαλε την ποινή στον 60χρονο Κένεθ Ιβαμάσα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Λος Άντζελες. Του επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 10.000 δολαρίων.

Ήταν η πέμπτη και τελική καταδίκη στην έρευνα που ακολούθησε τον θάνατο του Πέρι σε ηλικία 54 ετών στις 28 Οκτωβρίου 2023.

Ο Ιβαμάσα ήταν στο πλευρό του Πέρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, ενεργώντας ως ο βοηθός του ηθοποιού, ως «διανομέας» ναρκωτικών του σταρ και ως de facto γιατρός. Ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τον Πέρι ζωντανό και ήταν αυτός που τον βρήκε νεκρό στο τζακούζι του.

Ήταν ο πρώτος που κατέληξε σε συμφωνία με τους εισαγγελείς, δηλώνοντας ένοχος τον Αύγουστο του 2024 για μία κατηγορία συνωμοσίας για διανομή κεταμίνης που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, και έγινε ο σημαντικότερος μάρτυράς τους.

Οι δικηγόροι του ανέφεραν σε δικαστικό έγγραφο ότι ήταν υπάλληλος που εκτελούσε τις εντολές του εργοδότη του και είχε μια «ιδιαίτερη ευαλωτότητα» στη σχέση του με τον Πέρι. «Εν ολίγοις, δεν μπορούσε να «πει απλώς όχι. Αυτή η αδυναμία είχε τραγικές συνέπειες» υποστήριξαν.

