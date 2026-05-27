Τότεναμ: Κάτοικος Λονδίνου ο Άντριου Ρόμπερτσον

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής κατέγραψε τα 9 χρόνια που αγωνίστηκε στη Λίβερπουλ συνολικά 378 συμμετοχές με 14 γκολ και 69 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις 

Άντριου Ρόμπερτσον

Ποδοσφαιριστής της Τότεναμ θα πρέπει να θεωρείται ο Άντριου Ρόμπερτσον!

Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει ο γνωστός και έγκριτος δημοσιογράφος σε μεταγραφικά ζητήματα, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «spurs» ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τον Σκωτσέζο μπακ για συμβόλαιο συνεργασίας, το οποίο και θα τεθεί σε ισχύ από την πρώτη Ιουλίου, όταν και θα ολοκληρωθεί και επίσημα το συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ.


Παρά το «μπάσιμο» της Γιουβέντους το τελευταίο διάστημα, ο 32χρονος διεθνής αμυντικός παρέμεινε πιστός στην επιλογή του να συνεχίσει να αγωνίζεται στην Premier League, ενισχύοντας την Τότεναμ στην προσπάθειά της να αφήσει πίσω της την κάκιστη φετινή σεζόν.

Στα εννέα χρόνια που αγωνίστηκε στο «Άνφιλντ» ο Ρόμπερτσον κατέγραψε συνολικά με τη φανέλα των «reds» 378 συμμετοχές με 14 γκολ και 69 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, όντας σημαντικό μέλος της Λίβερπουλ όλα αυτά τα χρόνια.
 

Πηγή: sport-fm.gr

