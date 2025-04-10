Σε διευκρινιστικές δηλώσεις για τον αμερικανικό δασμολογικό συντελεστή στην Κίνα προχώρησε ο Λευκός Οίκος, επισημαίνοντας ότι το συνολικό ποσοστό πλέον διαμορφώνεται στο 145%.

Ειδικότερα, ο Λευκός Οίκος διευκρίνισε ότι ο δασμός 125% στην Κίνα προστίθεται σε έναν δασμό 20% που είχε επιβάλει προηγουμένως ο Τραμπ για τη φαιντανύλη.

Ο δασμός του 125% που ανακοίνωσε ο Τραμπ το απόγευμα της Τετάρτης αφορούσε μόνο τα επίπεδα αντισταθμιστικών δασμών, όπως είπε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, και δεν περιλάμβανε τους δασμούς 20% που είχε επιβάλει ο Τραμπ στην Κίνα για το ρόλο της στο εμπόριο φεντανύλης.

Με το τελευταίο του εκτελεστικό διάταγμα, ο Τραμπ αύξησε τους δασμούς στο Πεκίνο στο 125% από 84%.

Η είδηση έρχεται μετά από σχεδόν μια ολόκληρη ημέρα κατά την οποία ο κόσμος πίστευε ότι οι συνολικοί δασμοί της δεύτερης θητείας ήταν 125%, βάσει των οδηγιών που είχε μοιράσει ο Λευκός Οίκος στους δημοσιογράφους, αφού ο Τραμπ είπε ότι θα "ανεβάσει το ποσοστό των δασμών που επιβάλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Κίνα στο 125%", σημειώνει η Wall Street Journal.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε την Πέμπτη για 90 ημέρες τους ανταποδοτικούς δασμούς σε χώρες που δεν προέβησαν σε αντίποινα, ενώ αύξησε τους δασμούς σε βάρος της Κίνας η οποία αντέδρασε ανακοινώνοντας υψηλότερους δασμούς στις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι αρκετοί «φοβήθηκαν λίγο» για τους δασμούς και αντέδρασαν υπερβολικά, αλλά επανέλαβε την πεποίθησή του πως τελικά θα συναφθούν εμπορικές συμφωνίες με πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.

«Η Κίνα επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας. Απλώς δεν ξέρουν πώς να το χειριστούν… Ο πρόεδρος Σι είναι υπερήφανος άνθρωπος… Δεν ξέρουν πώς να το χειριστούν, αλλά θα το καταλάβουν», είπε ο Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.