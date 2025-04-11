Ο Παναμάς επιτρέπει την ανάπτυξη στρατευμάτων των ΗΠΑ κοντά στη Διώρυγα

Οι αρχές του Παναμά θα επιτρέπουν την ανάπτυξη στοιχείων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε περιοχές από όπου είναι εφικτή η πρόσβαση ή γειτονεύουν με τη Διώρυγα, αποκαλύπτει το κείμενο διμερούς συμφωνίας που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη από την παναμαϊκή κυβέρνηση, πάντως αποκλείεται η πιθανότητα εγκατάστασης μόνιμων στρατιωτικών βάσεων.

Η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος του Παναμά είναι ακανθώδες ζήτημα στο κράτος της κεντρικής Αμερικής, καθώς ανακαλεί στη μνήμη την εποχή που οι ΗΠΑ διέθεταν στρατιωτικές βάσεις στο έδαφος του, προτού η Διώρυγα παραχωρηθεί στη δικαιοδοσία των παναμαϊκών αρχών το 1999.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς και ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρίες που έχουν αναλάβει υπεργολαβίες της κυβέρνησης των ΗΠΑ, θα «μπορούν να χρησιμοποιούν τοποθεσίες για τις οποίες έχουν εκδοθεί άδειες, υποδομές και καθορισμένες ζώνες για εκπαίδευση, ανθρωπιστικές δραστηριότητες» καθώς και «γυμνάσια», αναφέρει η συμφωνία που συνυπογράφτηκε από τους υπουργούς Άμυνας των δυο χωρών Πιτ Χέγκσεθ και Φρανκ Αμπρέγο.

Η συμφωνία με τριετή, ανανεώσιμη ισχύ, διευκρινίζει πως οι εγκαταστάσεις θα παραμείνουν ιδιοκτησία του παναμαϊκού κράτους και προορίζονται για «κοινή χρήση» από τις ένοπλες δυνάμεις των δυο κρατών.

Ο κ. Χέγκσεθ δήλωσε κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στον Παναμά ότι τα γυμνάσια που διεξάγονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τους στρατούς των δυο χωρών δίνουν «ευκαιρία να ανοίξει ξανά» αμερικανική «στρατιωτική βάση» όπου θα επιχειρούν «αμερικανικά στρατεύματα», προκαλώντας δυσαρέσκεια στη χώρα.

«Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε στρατιωτικές βάσεις ή αμυντικές εγκαταστάσεις», είπε κατά την ίδια συνέντευξη Τύπου ο κ. Αμπρέγο.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εισέβαλαν στον Παναμά τον Δεκέμβριο του 1989 για να ανατρέψουν τον μέχρι τότε δικτάτορα Μανουέλ Αντόνιο Νοριέγα, που κατηγορείτο για διακίνηση ναρκωτικών.

Κατόπιν, το 1994, οι ΗΠΑ άρχισαν διαδικασία εγκατάλειψης των στρατιωτικών βάσεων που διέθεταν στη χώρα για να προστατεύουν τη Διώρυγα, προτού εντέλει παραδοθεί η διαχείρισή της στις αρχές του Παναμά, την 31η Δεκεμβρίου 1999.

Η Διώρυγα, που κατασκευάστηκε από τις ΗΠΑ κι εγκαινιάστηκε το 1914, παραδόθηκε στον έλεγχο των παναμαϊκών αρχών στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών που είχαν κλειστεί επί των ημερών του Δημοκρατικού προέδρου Τζίμι Κάρτερ.

Όμως ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να «πάρει πίσω» τη Διώρυγα, χωρίς να αποκλείει τη χρήση στρατιωτικής βίας, ώστε να πάψει να την «ελέγχει» η Κίνα, όπως ερίζει.

