Κεντρική Τράπεζα Τουρκίας: Μείωση 8,5 δισ. δολαρίων των αποθεμάτων, μετά την καθαίρεση του Οζέλ

Τραπεζίτες δήλωσαν ότι η κεντρική τράπεζα πούλησε 7 δισ. δολάρια σε ξένο συνάλλαγμα την περασμένη εβδομάδα, μετά την απόφαση του δικαστηρίου

Τουρκία

Τα συνολικά αποθέματα της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας μειώθηκαν κατά 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας στα 160 δισεκατομμύρια δολάρια, εν μέσω μιας πολιτικής κρίσης που πυροδοτήθηκε από δικαστική απόφαση που στράφηκε κατά της ηγεσίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Τραπεζίτες δήλωσαν ότι η κεντρική τράπεζα πούλησε 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε ξένο συνάλλαγμα την περασμένη εβδομάδα και ο όγκος των συναλλαγών πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, όταν το δικαστήριο ακύρωσε τα αποτελέσματα του συνεδρίου και των ηγετικών εκλογών του 2023 του CHP, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η τράπεζα πούλησε 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε ξένο συνάλλαγμα μετά την έκδοση της απόφασης, ανέφεραν οι ίδιοι.

Τα καθαρά αποθέματα της κεντρικής τράπεζας μειώθηκαν κατά 5 δισεκατομμύρια δολάρια την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας στα 47 δισεκατομμύρια δολάρια, πρόσθεσαν επίσης.

Η κεντρική τράπεζα δεν σχολίασε αυτούς τους υπολογισμούς.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Τουρκία Τράπεζα αντιπολίτευση
